Delcy Rodríguez echa a Álex Saab del Gobierno chavista por exigencias de Trump

Delcy Rodríguez ha tomado una decisión crucial. Ha apartado a Álex Saab del Ministerio de Industrias, lo cual anunció a través de su cuenta de Telegram. Agradeció «su labor al servicio de la Patria» y mencionó que «asumirá nuevas responsabilidades». Este cambio se produce solo once días después de la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses.

La salida de Saab se da en un contexto cargado de tensiones. Trump mantiene contacto con Rodríguez, exigiendo control sobre el petróleo y la liberación de los presos políticos. Fuentes cercanas al Gobierno interpretan este movimiento como un intento de evitar repetir el caos vivido en Irak. Saab, colombiano de origen libanés, asumió su cargo en octubre de 2024 y había salido de EE.UU. tras recibir un indulto por parte de Biden en 2023, después de ser acusado de lavado de dinero y actuar como testaferro para Maduro.

Reestructuración rápida

En un giro significativo, Rodríguez ha decidido fusionar los Ministerios de Industrias y Comercio Nacional. Ha nombrado a Luis Antonio Villegas como el nuevo líder del ministerio resultante. Esto marca ya siete cambios en tan solo 12 días. Además, destituyó al jefe de seguridad personal de Maduro, Javier Marcano Tábata, reemplazándolo por Gustavo González López. También designó a Juan Escalona, quien fue parte del equipo de seguridad del presidente, como ministro del Despacho Presidencial.

Otros nombramientos recientes incluyen:

Freddy Ñáñez : Ecosocialismo.

: Ecosocialismo. Aníbal Coronado : Transporte.

: Transporte. Miguel Ángel Pérez Pirela: Comunicación.

Estos movimientos parecen consolidar su poder en un ambiente donde se enfrenta a la influencia del duro ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lidera el PSUV y está vinculado con colectivos armados. Por su parte, Rodríguez busca afianzar su apoyo desde EE.UU., habiéndose reunido con el director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas.

Antecedentes de la crisis

La detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero marcó un punto decisivo. Durante dicha operación, murieron 32 militares venezolanos cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas. Esto representa un claro aviso para Cuba, que ahora enfrenta el alto costo asociado a su alianza con el chavismo. La isla había enviado asesores militares, pero ahora sufren bajas y una notable pérdida de influencia.

Desde siempre, Saab ha sido una figura clave. En 2017, la exfiscal general, Luisa Ortega, lo identificó como testaferro del régimen. Además, la plataforma informativa Armando.info lo vinculó con redes dedicadas al lavado a través del programa CLAP. Su esposa, Camila Fabri, había liderado campañas para conseguir su liberación y ahora dirige Misión Vuelta a la Patria.

Con estos cambios, Rodríguez intenta mejorar su imagen pública. Se presenta ahora como una moderada cosmopolita frente al chavismo radical que solía representar. Ha solicitado a la Asamblea modificar leyes para facilitar inversiones extranjeras en el sector petrolero. Su objetivo es calmar las aguas con respecto a las exigencias que plantea Trump: «Tiene muy claro que no puede sobrevivir sin el apoyo estadounidense», comentan fuentes cercanas.

Tensiones internas y externas

El chavismo se encuentra dividido ante estas decisiones. Mientras que Rodríguez controla los sectores civiles y petroleros, Cabello mantiene su dominio sobre las fuerzas armadas y la seguridad nacional. En sus intervenciones televisivas repite: «Dudar es traicionar». Ella busca reformar las fuerzas armadas destituyendo a quienes son leales a Maduro.

Por su parte, las condiciones impuestas por Trump son claras: no desea un colapso total del régimen chavista; prefiere mantener parte del mismo mientras controla el flujo petrolero y exige la liberación inmediata de los presos políticos. Venezuela sigue siendo crucial para la producción mundial de crudo; empresas como Chevron están listas para negociar.

Cambio clave Fecha aproximada Reemplazo Álex Saab 17 enero 2026 Luis Antonio Villegas Javier Marcano Tábata Días previos Gustavo González López Ministro Despacho Reciente Juan Escalona

Evolución posible

Con esta jugada estratégica, Rodríguez busca ganar tiempo ante los retos que enfrenta. Si logra cumplir con las demandas planteadas por Trump, podría estabilizar su Gobierno mediante la liberación de presos políticos y facilitando inversiones en petróleo; esto podría darle meses adicionales en el poder. Sin embargo, si decide contraatacar Cabello, podría estallar una lucha interna entre facciones rivales dentro del chavismo, mientras los colectivos armados mantienen una presencia amenazante en las calles.

A su vez, Cuba observa con atención cómo pierde un aliado clave; sus 32 soldados caídos pesan sobre sus decisiones futuras y podrían llevarla a reducir aún más su apoyo hacia Venezuela. En este contexto complicado, Milei en Argentina propone un modelo atractivo basado en Vaca Muerta para atraer inversiones.

El ojo estadounidense está puesto también en esta situación; con la visita reciente de Ratcliffe a Caracas se sella un pacto crucial donde se evita cualquier vacío de poder mientras se asegura que el petróleo siga fluyendo y los presos sean liberados.

La calculadora política juega sus cartas finas con Delcy Rodríguez al frente; destituye a Saab bajo presión externa mientras intenta blanquear su imagen pública enfrentándose directamente a Cabello. La muerte reciente de esos 32 soldados advierte claramente a Cuba sobre los costes que implican sus alianzas actuales. Así es como Venezuela navega entre caos controlado y maniobras políticas complejas; todo bajo la mirada atenta e influyente del presidente Trump desde lejos.

Este tablero político es dinámico y puede cambiar rápidamente; ahora queda ver si Rodríguez logra resistir o si caerá ante estos desafíos.