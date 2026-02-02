Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

Otra ficha para Donald Trump y otra prueba de que Hispanoamérica gira a la derecha.

Laura Fernández se alza con la victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica este domingo 1 de febrero de 2026.

Con un 48,5% de los votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y con más del 80% del escrutinio completado, supera el umbral del 40%, lo que le permite evitar una segunda vuelta.

En la segunda posición se encuentra Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien logra un 33,3%. Por su parte, Claudia Robles, de Coalición Agenda Ciudadana, alcanza un 4,8%. La abstención se sitúa en el 30%, mientras que la participación llega al 66,96%, superando así el 60% registrado en 2022.

Rodrigo Chaves no tarda en felicitar a Fernández mediante una llamada telefónica en directo. “Vamos a hacerlo muy bien”, expresa él. A lo que ella responde: “Daré una lucha sin cuartel”. Se compromete a mantener un diálogo abierto, respeto por la ley y llevar a cabo reformas. Aunque critica a la oposición a la que califica de “caníbal”, asegura que su gobierno será respetuoso del Estado de derecho.

Perfil de la nueva presidenta

Laura Fernández Delgado, con 39 años, nace en Esparza, en la provincia de Puntarenas. Hija de una maestra, desde joven destaca por su habilidad en oratoria. Es politóloga y ha trabajado en el Ministerio de Planificación. Su cercanía a Chaves se consolida en 2022 cuando asume como ministra de la Presidencia. Fiel colaboradora, ha estado al frente de proyectos clave y ahora toma las riendas del legado político.

No cuenta con un sello propio; los analistas la perciben como “Chaves 2.0”. Prefiere evitar debates y repite constantemente su agenda centrada en austeridad, lucha contra la corrupción y reducción de burocracia. Defiende los valores tradicionales familiares y mantiene una postura conservadora. Católicamente orientada, también se encuentra cerca del electorado evangélico. Se convierte así en la segunda mujer presidenta tras Laura Chinchilla, quien ocupó el cargo en 2010.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), creado en 2022, combina liberalismo económico con conservadurismo social. Como vehículo político para Chaves, promueve inversiones privadas, control del gasto público y soberanía popular. Con Fernández liderando las elecciones junto a Francisco Gamboa Soto como vicepresidente, da su primer paso importante.

Antecedentes del triunfo

La situación en Costa Rica ha estado marcada por un creciente descontento durante la última década. El desgaste de los partidos tradicionales, escándalos de corrupción y desigualdades sociales han hecho eco entre los votantes y propiciado el auge del chavismo. En 2022, Chaves logró un notable 42%, rompiendo así con el bipartidismo que dominaba hasta ahora entre el PLN y el PUSC. Su popularidad actual, estimada en un 59%, parece haberse transferido a Fernández.

La alta participación electoral refleja un orgullo democrático palpable entre los ciudadanos. A pesar de las inclemencias climáticas que trajeron lluvias a San José, largas colas se formaron para ejercer el derecho al voto. El presidente salvadoreño Nayib Bukele fue uno de los primeros en felicitarla: “Le deseo el mayor de los éxitos”. Por su parte, Ramos acepta su derrota y promete una oposición constructiva durante su mandato.

Desafíos y evolución posible

Con esta victoria, Fernández hereda un proyecto que busca ser refundacional: más poder ejecutivo y menos contrapesos institucionales además de reformas constitucionales como la reelección presidencial. Se anticipan tensiones con Chaves cuya influencia todavía pesa sobre ella. Expertos advierten sobre los riesgos que podrían surgir derivados de una polarización social ante políticas austeras y recortes presupuestarios.

Alberto Cortés, profesor de la Universidad de Costa Rica, señala que aunque esta victoria podría abrir puertas al control institucional por parte del nuevo gobierno, las movilizaciones históricas podrían actuar como freno ante medidas drásticas. Ronald Alfaro del CIEP se refiere a una transformación significativa en las identidades políticas dentro del país.

Mario Quirós enfatiza que negociar será esencial para preservar la democracia; sin contar con mayorías claras en la Asamblea Legislativa, cualquier cambio podría encontrar obstáculos significativos. A pesar de ello, Fernández asegura que está dispuesta a “edificar la tercera república”, prometiendo profundizar e irreversible cambio político.

Su equipo económico incluye expertos alineados con las propuestas del PPSO; priorizan tanto eficiencia estatal como crecimiento sostenible. Si logra alinear al Congreso detrás de sus iniciativas podría impulsar proyectos como “Ciudad Gobierno” o implementar estrategias similares a las del modelo salvadoreño liderado por Bukele.

El país centroamericano entra ahora en una nueva etapa política llena de retos. El descontento social está presente pero gobernar sin fracturas será crucial para medir su éxito. La toma oficial del cargo será el próximo 8 de mayo: el pueblo espera resultados concretos.