Purga antimadurista en Venezuela: caen Alex Saab y Raúl Gorrín en acción conjunta con el FBI

Delcy Rodríguez está moviendo las piezas en su estrategia contra los allegados a Nicolás Maduro. Hace unos días, destituyó a Alex Saab de su puesto y ahora lo entrega a la justicia estadounidense.

Estas detenciones son una respuesta a la exigencia directa de Washington hacia Rodríguez, quien busca extraditar a ambos empresarios, acusados de lavado masivo de dinero.

El operativo tuvo lugar en la madrugada del 4 de febrero en la urbanización Cerro Verde, al sureste de Caracas. En esta acción, colaboraron agentes venezolanos junto al FBI. Durante el procedimiento, fueron arrestados Saab, un empresario colombiano de 54 años, y Gorrín, propietario del canal Globovisión.

Ambos fueron llevados al Helicoide, prisión que Rodríguez planea transformar en un centro deportivo.

Antecedentes de los detenidos

Alex Saab ha sido un figura clave como testaferro de Maduro. Su papel abarcó la gestión de contratos del programa CLAP, dedicado a la distribución de alimentos y exportaciones. Desde Estados Unidos, se le acusa de desviar 350 millones de dólares mediante sobornos y facturas falsas que encubrían dólares subsidiados. Arrestado en Cabo Verde en 2020, pasó dos años encarcelado en EE.UU., donde fue liberado por Joe Biden el año pasado, a cambio de 36 prisioneros, entre ellos 12 estadounidenses. Al regresar, Maduro lo recibió como un héroe y lo nombró al frente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). Sin embargo, el 20 de enero, fue destituido por orden del propio Trump.

Por su parte, Raúl Gorrín, quien adquirió Globovisión, canal que comenzó como crítico y terminó alineándose con el oficialismo, ha estado huyendo de la justicia estadounidense desde 2018. Enfrenta graves cargos por lavado de más de 1.200 millones de dólares relacionados con PDVSA, además de sobornos por 159 millones y violaciones a la Ley FCPA. Se le acusa de haber pagado a funcionarios chavistas para obtener tasas de cambio ventajosas, utilizando efectivo en cajas, empresas fantasma y comprando yates y jets privados.

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia del SEBIN, mientras que fuentes vinculadas a la inteligencia estadounidense confirman la operación conjunta. Un funcionario estadounidense ha destacado la colaboración efectiva por parte de Rodríguez, quien controla tanto la policía como los servicios secretos.

Exigencia de Washington y giro político

Desde su regreso al escenario político, Donald Trump ha intensificado la presión. Hace apenas un mes se llevó a cabo una captura importante: la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la operación Resolución Absoluta. Ambos enfrentan ahora un juicio en Nueva York por narcotráfico y posesión ilegal de armas. En este contexto, Rodríguez mantiene conversaciones con figuras como Trump y el senador Marco Rubio, además de recibir a Laura Dogu, encargada de negocios estadounidenses.

Objetivo clave : Extraditar a ambos empresarios ( Saab y Gorrín ) en cuestión de días.

: Extraditar a ambos empresarios ( y ) en cuestión de días. Intercambio pendiente : Venezuela busca restablecer relaciones que se rompieron desde 2019.

: Venezuela busca restablecer relaciones que se rompieron desde 2019. Beneficios esperados: EE.UU. está interesado en controlar las exportaciones petroleras para atraer inversión.

A pesar de criticar la captura de su líder, Rodríguez parece estar promoviendo una apertura diplomática. Recientemente declaró: “Tenemos que trabajar con respeto para superar nuestras diferencias”. Mientras algunos periodistas afines al chavismo desmienten las detenciones en redes sociales, agencias como Reuters han confirmado los arrestos.

Detenido Acusaciones principales Monto estimado Alex Saab Lavado, sobornos CLAP 350 millones USD Raúl Gorrín Lavado PDVSA, FCPA 1.200 millones USD

¿Cómo evoluciona?

La purga antimadurista avanza rápidamente. La presidenta interina está depurando el gobierno al deshacerse de leales al régimen anterior bajo las exigencias del expresidente estadounidense. Este movimiento abre oportunidades para atraer inversión en un sector petrolero que atraviesa dificultades. Si bien el país clama por libertad para Maduro, parece reinar una calma tensa; más arrestos podrían materializarse si continúa aumentando esta cooperación entre países. Mientras tanto, Washington observa atentamente cómo estos millonarios caen uno tras otro mientras el chavismo muestra signos evidentes de debilidad.

Venezuela parece estar girando una página con un pie puesto en EE.UU. y otro aún anclado en su turbulento pasado.