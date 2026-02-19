Perú da otro paso hacia el precipicio: el partido marxista-leninista Perú Libre vuelve al poder con un defensor del matrimonio infantil

José María Balcázar, un experimentado congresista de 83 años, tomó posesión este miércoles como presidente interino del Perú. Logró 60 votos frente a los 46 que obtuvo Maricarmen Alva de Acción Popular en la segunda vuelta parlamentaria. Su principal desafío: asegurar una transición electoral pacífica hasta el mes de julio.

El pleno extraordinario del Congreso eligió al abogado cajamarquino de Perú Libre, quien fue un aliado del expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado por su intento de autogolpe en 2022. Balcázar llega al poder tras la destitución de José Jerí, quien fue apartado debido a sus vínculos con empresarios chinos y a irregularidades en la contratación de mujeres para el Gobierno. Jerí, perteneciente a Somos Perú, no se presentó a la sesión, a pesar de haber recuperado su escaño.

Balcázar se convierte en el octavo presidente desde 2016, lo que refleja la crisis e inestabilidad política que vive el país sudamericano.

Su primer mensaje y promesas

Después de juramentar a las 22:30 hora peruana, Balcázar dejó un mensaje en torno a cuatro puntos:

“Garantizar una transición democrática y electoral pacífica, transparente”.

Pone énfasis en mejorar la seguridad ciudadana frente al crimen organizado.

Mantiene una línea económica y planea dialogar con la ministra y con Óscar Belarte .

. Hace un llamado al diálogo con el Congreso: “Sin diálogo no hay nada”.

También anticipó un posible indulto para Castillo, quien cumple una condena de quince años. Su partido marxista regresa al poder justo dos meses antes de las elecciones programadas para el 12 de abril.

Quién es José María Balcázar

Originario de Lambayeque, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Su carrera se desarrolló en el ámbito del Poder Judicial, donde se desempeñó como juez superior en Chiclayo y vocal supremo provisional en Lima. En 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo debido a ciertas irregularidades.

Fue expulsado del sistema judicial por modificar una sentencia firme.

Abogó por los matrimonios infantiles: “Desde los 14 ya están embarazadas las chicas”.

Fue elegido congresista en 2021 con el apoyo de Perú Libre, respaldó a Castillo y no votó por su vacancia.

Asume el cargo como el octavo presidente en un periodo marcado por crisis: desde Pedro Pablo Kuczynski (2016) hasta hoy. Es el más longevo que ha tenido el país en su historia republicana.

Antecedentes de la crisis

La inestabilidad política ha sido una constante en Perú desde 2016, con presidentes que han caído por motivos tan diversos como corrupción, vacancias o golpes:

Mandatario Periodo Causa de salida Pedro Pablo Kuczynski 2016-2018 Renuncia por corrupción Martín Vizcarra 2018-2020 Vacancia impuesta por el Congreso Manuel Merino 2020 (5 días) Renuncia tras protestas Francisco Sagasti 2020-2021 Transición Pedro Castillo 2021-2022 Intento fallido de autogolpe Dina Boluarte 2022-2025 Censurada en octubre 2025 José Jerí 2025-2026 Censura por escándalos

La caída de Dina Boluarte ocurrió en octubre del año pasado; mientras que Jerí apenas duró cuatro meses en su mandato. El Congreso, compuesto por 117 miembros, tiene la responsabilidad de elegir al presidente de su Mesa Directiva como interino según lo establecido constitucionalmente.

En la primera vuelta electoral, Alva obtuvo 43 votos y Balcázar alcanzó los 46. Ninguno logró los necesarios 59 votos para ganar. En la segunda vuelta, Balcázar dio un giro al contar con el apoyo de sectores izquierdistas y disidentes. Aunque al principio Fuerza Popular respaldó a Alva, esta alianza no prosperó.

Cómo puede evolucionar

Balcázar estará al mando hasta el próximo 28 de julio.

Los retosque deberá afrontar estos meses principalmente son cuatro:

Asegurar unas elecciones limpias que eviten cualquier sospecha sobre las urnas. Mantener estabilidad ante un vacío político que se vivió durante aproximadamente 24 horas tras la salida de Jerí. Afrontar las protestas: su controvertido pasado podría avivar críticas tanto desde la derecha como desde feministas. La economía: aunque no planea cambiar la dirección económica actual, los problemas relacionados con el crimen impactan negativamente sobre las inversiones.

Si logra llevar a cabo una transición pacífica, entregará el poder al ganador legítimo. Sin embargo, si surgen nuevos escándalos, podría desencadenarse otro caos que profundice aún más la crisis política. Los analistas advierten sobre un riesgo inminente de mayor inestabilidad; sin embargo, su edad y sus llamados al diálogo podrían ayudar a calmar las aguas turbulentas. Perú respira algo más tranquilo, pero su democracia sigue pendiendo de un hilo muy delicado.