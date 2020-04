A laSexta no se viene llorado de casa: Maraña gimotea por la existencia de bots de ultraderecha y Ferreras avisa que no «desgastarán» al Gobierno

Hay una guerra que no se libra en hospitales ni en las UCIS, las nuevas trincheras de nuestro tiempo.

Es una pugna por el mensaje. Y vale todo. Las armas nuevas ya son conocidas, bots y redes sociales. ¿Son las únicas? No. El establishment está bien engrasado y tiene a mano las televisiones y la prensa, bien subvencionadas en ambos casos.

Los nuevos partidos han intentado llevar el balón al terreno de juego que más les convenía. Lo hizo Podemos, cuando Pablo Iglesias se pasaba el día en las televisiones porque le invitaban a todas las tertulias, y lo complementó con la propaganda en las redes sociales. Algo que también hace VOX, situado en sus antípodas.

El partido de Abascal quizás entiende que de las televisiones, donde se le han hecho algunas entrevistas a su líder que jamás se le harían a otros, como fue el caso de Carlos Franganillo en TVE, no va a sacar tanto partido como en su día hicieron los morados. Tampoco Abascal se desenvuelve como tertuliano como lo hacía Pablo Iglesias, todo hay que decirlo. Y han llamado a rebato desde las plataformas sociales, que permiten una libertad, tan añorada ahora por la ciudadanía en tiempos de coronavirus, que hasta da miedo.

La Policía cifra en más de un millón y medio las cuentas detectadas en redes sociales con perfiles «dirigidos exclusivamente a manipular» información sobre la pandemia

El terreno de juego se sigue embarrando. Más.

Desde la izquierda, entienden que el Gobierno no quiere polemizar con nadie porque tiene que reservar sus fuerzas para afrontar la doble crisis: sanitaria y económica. Lo ha dejado por escrito este 8 de abril el periodista Javier Valenzuela en infoLibre.

«No hay ninguna razón para los que no somos Gobierno que nos callemos ante la mayor campaña de intoxicación de nuestra historia. El autor de esta campaña tóxica es el partido neofascista Vox», añade.

Y hacía alusión a la foto manipulada que el partido derechista subió a redes y que ya es conocida como ‘La Gran Vía de los féretros’, trucada para resaltar la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este diario hace hincapié en la cantidad de desinformación que está trayendo la epidemia del coronavirus. Pero lo hace abrazando una de las tesis de Podemos, único caso en la historia de una formación que juega a ser Gobierno y oposición todo el rato. Es inconcebible que sostengan a Pedro Sánchez en el poder y entren en el reparto ministerial con varias carteras mientras alientan caceroladas contra la Jefatura del Estado.

Los ‘morados’ han vuelto a presentar una denuncia por los bulos que juegan con imágenes falsas «para lanzar un feroz ataque al Gobierno». infoLibre añade que la Policía cifra en millón y medio las cuentas creadas en redes para manipular información sobre la pandemia.

Recordemos que desde siempre toda información -se entiende que cierta- tiene una intencionalidad o si no, una recompensa. infoLibre figura entre los medios de izquierdas que esperan y desean mejor trato por parte del Ejecutivo, hasta el punto que se adherido a un manifiesto en el que exigen a Sánchez que le bajen el IVA y los impuestos.

Todos estos medios han recordado que cuentas afines a la derecha se inventaron que en la puerta del domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero hacían guardia dos UVI móviles, algo que desmintió la propia Comunidad de Madrid, o que la exalcaldesa de Madrid había conseguido un respirador en su domicilio, bulo lanzado por Alvise Pérez, una tuit-star de la derecha que en el pasado actuó como asesor de Toni Cantó en Ciudadanos.

Alvise publicó un tuit en su cuenta, donde suma miles de seguidores, donde aseguraba que Carmena había recibido en su casa un respirador personal de la empresa ‘Vitalaire’ para evitar acudir a un Hospital Público. La propia Carmena le desmintió en su propio terreno, Twitter: «Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza”. A él no se sabe, a todo aquel que tenga un título homologado en Comunicación y Ciencias de la Información, seguro.

Las televisiones y los medios del pesebre: Maraña gime por la existencia de bots

El que fuera director de infoLibre, y ahora consejero editorial, y antes lo fuera de Público, que también esta en ese grupo que le pide auxilio a Sánchez, Jesús Maraña, gimió en laSexta, cuyo papel veremos ahora, por esa existencia de «bots de ultraderecha». A su lado se sentaba ese día, con la separación necesaria como medida de protección, el director del programa ‘Al rojo vivo’, Antonio García Ferreras, que aprovechó para lanzar un alegato a favor del Gobierno. ¿Que Roma no paga traidores? No verán al periodista leonés en esa tesitura.

Maraña explicaba en laSexta como actuaban esos bots que supuestamente le hacen el juego a la derecha. «Son programas informáticos preparados para multiplicar la repetición de esas falsedades, de esos bulos. Son sectores afines a la extrema derecha. Son bulos que utilizan fotos de otros países para acusar a las autoridades de asesinos. Tiene que actuar la Fiscalía».

Así son, pero recordemos que a ellos pueden acceder tanto los de un bando como los de otro, pues está probado que Podemos tenía un ejército de tuiteros a su disposición desde el nacimiento del partido como que existe y existió una trama digital, llamada el Facuogate, por el cual el presidente de Facua, una asociación supuestamente de defensa de los consumidores, ideologizada y politizada hacia la izquierda y que recibía subvenciones de la Junta socialista de Andalucía, organizaba grupos en Telegram para cazar tuiteros derechistas y tumbarles las cuentas que tenían en redes, aunque no fueran activistas ni difundieran lo que difunden los bots.

Para esto servían 15 millones de euros: Ferreras dice que algunos están «rabiosos» porque el Gobierno no ha tenido «el desgaste» que esperaban que tuviera

El Gobierno de coalición izquierdista decidió, en una decisión polémica, mimar, con nada más que 15 millones de euros, a las televisiones privadas de UTECA para que hicieran frente a la crisis del coronavirus. En esa organización, aparece de manera muy destacada Atresmedia, con muchos intereses para Antena3 y laSexta.

Desde el segundo canal de Atresmedia hizo este alegato el mencionado Ferreras: «Parece que algunos están rabiosos porque el Gobierno actúa como actúa y no tiene el desgaste que ellos pensaba que iban a tener. Nosotros también somos víctimas de esos ataques y de esos bulos procedentes de estercoleros, pero bueno, seguimos, aguantamos, y resistimos».

Sí, Antonio. Pero sí descartamos las redes como fuente de información fiable por ser propagadoras de fake-news y alojar robots destinados a influir en la opinión pública ametrallando con mensajes partidistas, vamos a añadir que la defensa que hacen las televisiones y los medios tradicionales no es ni por interés político ni por convencimiento ideológico, sino por puro interés crematístico. ¿Recuerdas la turra que distéis con Franco desde que Sánchez se empecinó en su exhumación?

Como adelantó Vozpopuli cuando descubrió a qué iba a dedicar al Gobierno esos 15 millones, en un país donde faltan mascarillas, respiradores y se ha dejado abandonados a los autónomos y pequeños y medianos empresarios, lo que persigue la subvención a las televisiones privadas concedida por el Consejo de Ministros es la indulgencia informativa con los responsables de la calamitosa gestión de la crisis del coronavirus.

Es una guerra donde los únicos que van a perder son los ciudadanos, atrapados entre la agresividad y belicosidad de las redes sociales, donde un escuadrón de robots lanzan embustes sin descanso, por un lado, y la decadencia y pesebrismo de los medios tradicionales, que revisten con la seriedad de la que carecen las redes sociales un mensaje aprobado por Moncloa.

Pero también pierden los profesionales de la información que no jueguen en ninguno de los dos bandos, porque la situación te ha obligado a escoger equipo sin más alternativas.