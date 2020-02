Santiago Abascal tumba al interrogador Carlos Franganillo

Le ha salido mal la jugada a la comisaria política Rosa María Mateo de intentar hostigar a Santiago Abascal, líder de VOX, en la entrevista que le hizo Carlos Franganillo en el Telediario 2 de RTVE en la noche del 13 de febrero de 2020.

Se notó desde el primer momento en que el presentador no estaba nada cómodo con su invitado, nada que ver con la relax que le supuso el cara a cara con Pedro Sánchez, y se dedicó durante gran parte de los 15 minutos a repreguntar a Santiago Abascal sin que este hubiese terminado de exponer el argumento.

Por supuesto, Franganillo, más conocido por ‘Pinganillo’ por eso de recibir instrucciones a través de ese aparato, evitó cuestionarle al presidente de VOX por uno de los temas claves de las últimas semanas, el ‘caso Ábalos‘. Obviamente, cuando este asunto ya roza de lleno al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presentador consideró que no era relevante conocer la opinión del tercer partido del arco parlamentario sobre este asunto.

Eso sí, no dudó un instante en comenzar la entrevista defendiendo el presentador al jefe del Ejecutivo y buscar afearle a Abascal el hecho de que este se refiera a Pedro Sánchez como un «presidente ilegítimo». Franganillo llegó a insinuar que esa apreciación era un ataque a la Constitución y un mensaje antisistema. El de VOX fue muy concreto en su apreciación:

Nosotros entendemos que este Gobierno es legal, pero es ilegítimo, porque no es legítimo engañar a los españoles en una campaña electoral. El hecho de que hasta el mismo viernes de la campaña electoral el presidente del Gobierno dijese que no iba a pactar o aceptar los votos de los separatistas o que los separatistas tuvieran la llave del Gobierno y de que no iba a pactar con Podemos, que hablase incluso de Venezuela, del peligro de las cartillas de racionamiento, pues entendemos que coloca a Pedro Sánchez en una posición de fraude y de haber mentido a los españoles y especialmente a los votantes socialistas.