Entrevista a Polonia Castellanos: «A los cristianos nos impiden asistir a misa pero a los musulmanes les permiten rezar en la calle»

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital que “el gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para imponer una dictadura».

«Estamos aplicando medidas del estado de excepción y hasta del estado de sitio. Se está prohibiendo el derecho a la circulación, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada como cuando entran en las casas para ver si realizan una ceremonia religiosa, se están imponiendo multas administrativas cuando se estén imputando delitos penales».

«La Policía no puede imponer una multa por desobedicencia o resistencia a la autoridad cuando eso es un delito y debería ir por la vía Penal. La Policía se está arrogando facultades que no le corresponden. Violación de derechos fundamentales, no hay ley orgánica que les avale, y el Gobierno aprovecha decretos reales para imponernos su ideología».

La Asociación Española de Abogados Cristianos presentó el 17 de abril de 2020 una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La organización de juristas acusa al titular de Interior de un delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como de dos delitos contra los sentimientos religiosos, uno de prohibición de culto (art. 522 del C.P.) y otro de interrupción de culto (art. 523 del C.P.).

Desde la Asociación de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Para todos los que me habéis dicho que las ventajas del Gobierno hacia los musulmanes eran un bulo, aquí tenéis al imán del Vendrell rezando en plena calle y rodeado de fieles, ayer día 17 de abril. Pero el paseo de Rajoy y tal. pic.twitter.com/RfiJAgb3Rs — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) April 18, 2020

«Lo que más me preocupa además las tropelías jurídicas que están cometiendo, es que se está demostrando que nos les importan los muertos sino que lo único que les importa es su ideología. No tenemos test masivos pero ya hemos visto como Pablo Iglesias entra en el CNI o cambian la ley de Educación»

«A los cristianos nos impiden asistir a misa pero a los musulmanes les permiten rezar en la calle. Están en todo su derecho pero eso muestra quiénes somos los que les molestamos»

Polonia Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”. “Se trata de una persecución religiosa”. “La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”.