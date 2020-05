Esto no es la Venezuela chavista sino el barrio español de Aluche: colas inmensas para una bolsa de comida y una barra de pan

No es ni Cuba ni Venezuela ni la España de la posguerra. Es el madrileño barrio de Aluche, un 9 de mayo de 2020.

Allí un grupo de voluntarios organizados por la Asociación de Vecinos de Aluche reparten desde es día y cada fin de semana bolsas de comida para familias vulnerables.

Más de 700 entre este pasado fin de semana y con previsión de que ese número crezca en un distrito, Latina, que acapara con 7.094 el 9,82% de las solicitudes atendidas por los Servicios Sociales, según los datos del Ayuntamiento de Madrid.

Una asociación de vecinos se ha puesto manos a la obra para nutrir de alimentos a sus ciudadanos, que hacen largas colas para conseguir arroz, aceite, huevos, harina, judías verdes y manzanas.

Macarrones, fruta y verdura -manzanas, judías verdes, trozos de sandía-, patatas, leche, harina, bacon, aceite… y 400 incluso con un kilo de pollo.

«Damos lo que podemos porque esto proviene de donaciones de vecinos, comerciantes y hasta de Mercamadrid», destaca Ana Isabel del Rincón, portavoz de esta red de ayuda vecinal, en declaraciones a El Mundo.

Apunta que no han recibido «ni un solo apoyo» de la administración. «Estamos haciendo el trabajo que les corresponde a ellos», protesta tras relatar que los vecinos vinieron cargas con cuatro furgonetas este viernes procedentes de Mercamadrid.

Es el reflejo de la ineptitud del Gobierno de Sánchez y su socio comunista Pablo Iglesias que ya pueden presumir de haber conseguido uno de sus grandes objetivos politicos: que España se parezca a la Venezuela de los chavistas que han financiado a Podemos

Lo más increíble es que el chavista Juan Carlos Monedero, responsable de haber trincado 425.000 euros de la dictadura de Hugo Chávez, haya retuiteado estas imágenes para echarle la culpa del hambre a Isabel Díaz Ayuso.

No es Venezuela @IdiazAyuso. Es el barrio de Aluche, en Madrid, el día 9 de mayo, a las 10:00. Gente haciendo cola para una bolsa de comida. El vídeo dura tres minutos. La cola no se acaba nunca. Mientras tú te haces fotos, tu pueblo pasa hambre. En Madrid. No en Venezuela. pic.twitter.com/l4qVCnPp2u

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 10, 2020