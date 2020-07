El sarcástico comentario de Carmen Porter sobre el turbio pasado de Pablo Iglesias que ha batido récords

Que Pablo Iglesias en particular y Unidas Podemos en general trabajan de forma tenaz e insistente en llevar el agua a su privativo molino no es noticia, pero si el asunto implica dar la vuelta a la tortilla y precipitar la persecución a los medios de comunicación para santificarse tras el escándalo del ‘caso Dina’, la cosa cambia.

Después de que el líder de la agrupación morada llamara a Eduardo Inda «tipejo» y se refiriera a los periodistas de El Mundo, El Confidencial, Interviú y OKDiario como «gentuza» por haber publicado los pantallazos que formaban parte del contenido de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, Pablo Echenique cargaba contra Susanna Griso y tildaba una de sus intervenciones en ‘Espejo Público’ de «delirante y surrealista»: todos sus esfuerzos están centrados en la presentación de Iglesias como la gran víctima del escándalo, cueste lo que cueste.

Ahora ha sido Vicente Vallés el nuevo señalado por el partido: mientras el portavoz parlamentario apuntaba que su labor en Atresmedia no debería llamarse «Informativos», el vicepresidente del Gobierno le juzgaba por «cosas que he leído en las redes sociales que no comparto y no me gustan».

«En democracia todos los poderes son objeto de crítica», justificó este en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Horas más tarde, el periodista replicaba en su espacio televisivo que «como han oído, el vicepresidente considera que en una democracia avanzada hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos«.

Como era de esperar, las declaraciones de Iglesias no han sido bien recibidas en la comunidad política (la ministra de Defensa ha expresado que «los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes, ni en ninguna parte»), ni, por supuesto, entre los periodistas y comunicadores patrios.

De entre los incontables reproches con los que ha tenido que ‘atracarse’ la formación a raíz de los infundados mensajes que emiten, ha destacado el de Carmen Porter, subdirectora de ‘Cuarto Milenio’, que ha defendido con uñas y dientes a su colega Vallés.

«No se puede decir mejor y más claro. Todo mi apoyo a Vicente Vallés que nadie calle a periodistas de raza«, reza un post que redactó en Twitter y que acumula cerca de los 2.000 retweets en menos de 24 horas.

Echando mano del humor y de la ironía para ‘poner orden’ en una cuestión tan seria, la también esposa de Iker Jiménez proseguía escribiendo: «Parece que las mujeres en el Gobierno (Carmen Calvo, Margarita Robles, Arancha Gonzalez Laya…) no apoyan “naturalizar el insulto” a los periodistas. ¡Le están DINAmitando su discurso!«.

Las reacciones al sarcástico guiño han sido tan originales como el mismo comentario. «¡SIM dudas!», «es un insulto muy SIMple», «siempre nos quedará Iker», «vosotros no defraudáis nunca» o «en mi equipo siempre» son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la red social del pájaro azul.