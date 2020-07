El Quilombo / Vicky Álvarez da los nombres de los periodistas a los que dejaron en la calle por denunciar a los Pujol

Primer acto. El País defiende este 20 de julio de 2020 al rey emérito Juan Carlos en plena escalada antimonáquica de la izquierda radical. El diario de Javier Moreno hace equilibrismo y decide atacar a Corinna Larsen por trepa y mentirosa.

Hay que reconocer que Moreno tiene más sentido de Estado que su antecesora Gallego-Díaz, que justificaba los crímenes del FRAP, cuidaba a los Pujol y compadreaba con los separatistas catalanes.

«Las contradicciones de Corinna sobre el rey emérito». Lo firma José María Irujo, el periodista que ha participado en un documental de TV3 sobre los «negocios irregulares» de la monarquía que contrasta con el silencio absoluto que TV3 mantiene sobre los chanchullos de los Pujol, a quienes nunca ha dedicado un documental.

Podrían empezar por el propio diario El País, que paró las publicaciones del caso Banca Catalana mientras que Pedrojota o Marhuenda directamente defendían la inocencia del ‘president’. Lo hizo por presiones de Felipe González, según admitieron Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco.

Así lo contó JF Lamata en Periodista Digital:

Ahora El País le tira un capote al rey emérito poniendo en duda la versión de Larsen. No olvidan que fue Juan Carlos I el que movió los hilos de la banca para que suelten la pasta y ayuden a la ruinosa PRISA en los tiempos de Cebrián. Lo reconoció el niño mimado del establishment cuando dijo que «la Corona había estado a la altura».

Segundo acto. El tema del rey emérito, cortina de humo para tapar los líos de Pablo Iglesias (que son los de Pedro Sánchez), provoca tensiones en las redacciones de periódicos.

Por ejemplo, en el diario El Mundo Santiago González dice este 20 de julio de 2020 que el presidente del Gobierno y su vicesegundo están muy empeñados en tirar del hilo de Corinna para destejer la Monarquía.

Lo dirás por tu periódico, majetón, que lleva días abriendo a cinco columnas con el caso.

Pero es que un día antes, Maite Rico salió a acusar a Corinna por el daño que le había hecho a la Corona: «No solo no nació víctima, sino que se ha empoderado a base de exprimir las debilidades de los seres con pilila».

Ese mismo día, en la contraportada, Emilia Landaluce, mucho más inteligente, se reía del silencio de Podemos ante las acusaciones de asalta-braguetas a la mujer que les está haciendo el trabajo sucio de dinamitar la Monarquía:

«Se meten con Corinna Larsen porque es mujer, negra y fea. Y además, su burda estrategia tiene un fin mucho más noble que su ex principado alemán: acabar con una institución plenamente heteropatriarcal y obsoleta como es la Monarquía… Hermana Corinna, yo sí te creo. ¡Ja!…»

Tercer acto. Hablando de Pujol, entrevista en ‘Todo es Mentira’ a Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola.

«Me han llamado prostituta, despechada… Yo no he cobrado un duro por denunciar a nadie. A mí los bancos me han negado créditos por culpa de denunciar a los Pujol. ¿Despechada por qué? Yo vivo con 450 euros mensuales»