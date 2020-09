Entrevista a Eduardo Raboso (PP), el médico que desmonta las mentiras de Javier Ruiz: «No ocultamos muertos como sí hace el Gobierno de Sánchez»

Eduardo Raboso, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, admite a ‘El Quilombo’ de Periodista Digital que le parece «insólito» que un periodista como Javier Ruiz pueda decir que la Comunidad de Madrid está «trucando» los datos del coronavirus para maquillar la pandemia.

«Quiero recordar que la única comunidad que daba los datos reales por cruentos que sean fue Madrid. También fue Madrid la que de forma valiente asumió como muertos a personas a las que incluso no se les había hecho un PCR. ¿Con qué finalidad íbamos a estar ocultando datos? Ahora no solo están los datos oficiales de la Consejería de Sanidad de Madrid sino que nosotros mismos como profesionales recogemos los datos de nuestros centros y los comunicamos. Es temerario afirmar eso, a no ser que se suma a una campaña orquestada por la izquierda. Me parece triste».