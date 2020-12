El Quilombo / El monumental cabreo de una hostelera retumba en la Moncloa: «Señor Sánchez, ¿a qué estamos jugando?»

La peor parte de las disparatadas medidas de este Gobierno contra el virus se la ha llevado la hostelería. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 18 horas en los días claves de las celebraciones navideñas.

‘Cuatro al día’ ha hablado con Ainhize Sesma, una hostelera vasca que ha hablado por boca de miles de hosteleros a los que este Gobierno ha dejado tirados.

«Ya antes nos habían arruinado cerrando a las 20 h, cerrando a las 18 h sobran los comentarios. No hay derecho. La hostelería no es la culpable de lo que está pasando. Tenemos reducción de aforo, geles, mascarillas, carteles por todo el establecimiento, ¿qué mas tenemos que hacer los hosteleros?

«Yo tengo que seguir pagando los mismos impuestos ingresando la mitad. He tenido suerte porque la propietaria de mi bar no me ha cobrado el alquiler pero si no yo no tengo ningún tipo de ayuda. Tengo deudas, por lo tanto no tengo derecho a ninguna ayuda»

«Estamos todavía sin cobrar el cese de actividad de marzo. ¿A dónde vamos a ir parar?»

«El problema del coronavirus no está en los bares. Nosotros tenemos a foros, bares, desinfectamos, tenemos carteles por todos los lados.¿Qué quieren, cargarse nuestra cultura? A nosotros nos gusta salir, celebrar y salir de poteo»

«Necesitamos rescate de ayudas directas. Del gobierno vasco no hemos recibido ninguna ayuda porque si tienes alguna deuda con Hacienda o SS.SS te quedas fuera de las ayudas. Ahora nos viene la subida de las bebidas alcohólicas, ¿cómo le voy yo a subir al cliente el precio de las copas con la que está cayendo»

«Seguimos pagando lo mismo, coño. He tenido que pedir a mi padre que me avale para salvar mi negocio»

«Señor Sánchez, ¿a qué estamos jugando?»

Fue tal la crudeza del testimonio que hasta Javier Ruiz se puso de su lado: «Yo lo de este Gobierno no lo entiendo».

