Javier Benegas (Disidentia): «Twitter no es Mercadona, la censura en las redes es una cuestión política»

«El problema de los medios de comunicación en España es que casi siempre acaban sirviendo a un partido político», diagnostica Javier Benegas, precursor del llamado “periodismo lento”, y editor jefe de Disidentia.com, proyecto periodístico financiado con micromecenazgo que celebra su cuarto año de existencia.

Disidentia.com ha sido la cantera de nuevas firmas como Guadalupe Sánchez Baena, José Luis Montesinos o Daoiz Velarde que han desafiado la corrección política y sus leyes de hierro.

«Somos como el Estudiantes de baloncesto, solo que nosotros ganamos ligas», dice Benegas entre risas.

La celebración de este aniversario coincide con el primer aniversario de la publicación de ‘La Ideología Invisible’, un ensayo ‘best seller’ en Amazon que ha tenido un éxito sorprendente en su denuncia de esa ideología dentro del propio poder, que compra voluntades, proporciona prebendas a quienes son sus cómplices y castiga con la muerte civil a quienes lo desafían.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Benegas advierte de que el problema de la censura en las redes sociales no es si son o no empresas privadas, «porque no se puede comparar a Twitter con Mercadona. Si te censura Google o YouTube, ¿dónde me voy si encima se han concertado para cerrar a la competencia como Parler? Allí no hay competencia, lo que hay es un cártel»

«Igual te va mejor silenciando cosas, que publicándolas. Cuando hablan ahora de este rollo de la desinformación, olvidan que no hay datos empíricos que avalen por ejemplo la injerencia rusa ni su efecto en los lectores»

«Ha surgido la feliz expresión del capitalista moralista que explica que las grandes corporaciones nos dicen cómo tenemos que pensar y sentir. Esto se nos dice que es algo nuevo pero en ‘La Ideología Invisible’ ya avisé que esto existía desde hacía más de cien años. Eso es lo que se llamó ‘La Nueva Vía’ al marxismo y se trataba de educar al consumidor a través de la demanda para que el público piense lo que tiene que pensar»

Javier Benegas (1965) es autor de Sociedad terminal: la comunicación como arma de destrucción masiva (2007) y coautor de Catarsis. Se vislumbra el final del régimen (2013). Es cofundador del diario digital Vozpópuli, del que fue jefe de opinión. En la actualidad dirige el diario de análisis y opinión Disidentia, del que también es fundador. Es conocido en las redes sociales por su activismo en defensa de la libertad y los valores de la civilización occidental.