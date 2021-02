Champions: El PSG de Mbappé pega un humillante repaso al Barça de Messi (1-4)

Sólo les ha faltado a los parisinos mearles en la chepa a los culés.

Messi marcó primero de penalti, pero la superioridad francesa fue total. Han tenido más rapidez, fuerza, habilidad y eficacia

Mbappé, la estrella del PSG ,marcó un ‘hat-trick’ y volvió loca a una zaga en la que Piqué no cambió nada.

Con este humillante resultado, que recuerDa el 8-0 que les endosó el Bayern en Lisboa, el FC Barcelona prácticamente dice adiós a la presente edición de la Champions League.

Las leyendas futbolísticas se forjan en noches como esta.

Kylian Mbappé, hat-trick en el Camp Nou. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7sbET4dN1X — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 16, 2021

El gol inicial de penalti de Messi fue un espejismo de un equipo que volvió a patinar gravemente en Europa ante un rival que tuvo en Mbappé a un gigante incontrolable.

Mbappe JOGANDO MUITO….. HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

El PSG ha cortado este 16 de febrero de 2021, de raíz, la serie ganadora que llevaba el Barça, que iba como un tiro en LaLiga, con siete triunfos de carrerilla y ya con la vista al frente antes que atendiendo al retrovisor.

El equipo francés ha dominado desde el inicio a los de Koeman, pese a que estos se adelantaron con un gol de penalti de Messi.

Los parisinos no solo se rehicieron sino que dejaron prácticamente noqueado al Barça.

Y eso que el PSG no pudo contar en su alineación con su otra estrella, un Neymar que se lesionó la semana pasada.

Tampoco jugó Di María.

El Barça de Messi ha sido una pena y parece cuesta abajo, como subraya en Twitter el madridista Tomás Roncero:

Hat-trick del nuevo Emperador del fútbol, con Messi hundido y cabizbajo una vez más. La verdad os hará libres. Y @KMbappe no necesita cobrar 555 millones para ser el number one. FLORENTINO, FÍCHALO. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) February 16, 2021

Como le empieza a pasar siempre que se enfrenta con un grande de verdad, el Barça no dio la talla, como no la ha dado en los grandes momentos, pues perdió en la final de la Supercopa ante el Athletic, no superó a la Juve en la fase de la liguilla y se dio un batacazo en la ida de la semifinal copera contra el Sevilla (2-0). Ahora afronta la Champions debilitado la frente a un París Saint-Germain poderoso, que aspira al cetro por jugadores y petrodólares.

En el Barcelona regresó Piqué, que ha acortado los plazos de la lesión de rodilla, pero lo esencial es que el PSG los superó en todo, hasta en el físico.