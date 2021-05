EN DIRECTO / El Quilombo: Ayuso le hace pelo y barba a Pablo Iglesias

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se ha hecho un corte de pelo clásico. Hablamos en Julia en la onda con el periodista Pedro Vallín, responsable de contar el corte de pelo de Iglesias en La Vanguardia. El político le envió la fotografía, hecha por Dani Gago, a Vallín, para enseñarle que estaba leyendo su ensayo ‘¡Me cago en Goddard!’. Fue entonces cuando Vallín le pidió escribir un texto en el que contase el adiós al ‘Coletas’ de Iglesias.

Ayer les contábamos que la estrategia de Moncloa es dar buenas noticias, positividad, buen rollo, adiós al Sánchez antipático y con la mandíbula en tensión: Ferreras hoy arrancaba su NODO sanchista con la noticia de que Bruselas revisa al alza el PIB español, que es como tirar a un gato desde un séptimo piso y pensar que como rebota del suelo, sigue vivito y coleando. ‘El rebote del gato muerto’ es lo que llaman los inversores a un activo que ha caído que si sube es un rebote, un espejismo y no una recuperación.

¡España es el país que más crece de la Unión Europea! ¿Y con quien conectaba? Con Alberto Montero, el podemita de la Univ. de Málaga que le regaló la beca black a Errejón. En países camino a la servidumbre totalitaria como España, (recordemos ayer lo de Cake) la mentira no es solamente una de las armas del poder político, sino que tapiza y acolcha la vida pública en su totalidad. La mentira es una componente orgánica del totalitarismo, una protección sin la cual no podría sobrevivir, como ha escrito Revel.

Aquí enciendes la televisión y te sale una comunista hablando de un cambio de signo de los tiempos después de haber sacado una ley de riders que ellos jamás pidieron y que les condenará al paro, porque les obligará a pasar por el aro de las cotizaciones, que es lo que pretendía la casta política.

Si está precarizados o no, les importa un carajo. A Yolanda Díaz le da igual porque ella no compra en Amazon según confesó una vez. Pero para los repartidores es una putada porque están cómodos con este modelo ya que, argumentan, tiene la suficiente flexibilidad para permitirles trabajar cuando lo deseen y con muchas empresas a la vez. Mientras la Pasionaria decía que éramos la envidia del mundo, más de 4.000 repartidores tomaron las calles para pedir que la ley no salga adelante. Los riders han constatado que Reagan tenía razón: “Las nueve palabras más terroríficas en lengua inglesa son: `Soy del Gobierno y aquí estoy para ayudar´”.