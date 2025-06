Ayuso, contundente ante la nueva pirueta de Sánchez en relación a la OTAN: «Este Gobierno nos toma por idiotas»

Nueva pirueta de Pedro Sánchez para intentar vender como un éxito personal lo que no deja de ser una medida que tiene que suscribir a la fuerza.

Si en la tarde del 22 de junio de 2025 el presidente del Gobierno socialcomunista hizo una comparecencia consigo mismo para anunciar que había logrado que la OTAN aceptase que España solo iba a aportar un 2,1% del PIB en materia de defensa, el 25 de junio de 2025 tuvo que zamparse como un campeón que España, sí o sí, tendría que destinar un 3,5% con el compromiso de llegar al 2029 con un porcentaje del 5%.

Pues a pesar de ese revés a sus pretensiones, Sánchez quiso dar la imagen de que él nunca había hablado del 2,1%, algo que rápidamente se le criticó.

Y no solo en la propia cumbre de la OTAN.

También desde Estados Unidos, donde Isabel Díaz Ayuso está de gira para promocionar las bondades de Madrid como lugar de inversión, le cayeron hostias como panes al dirigente del PSOE.

La presidenta madrileña se mostró contundente:

Aseveró que Sánchez está tratando a los ciudadanos españoles como si fueran una caterva de idiotas a los que hoy se les dice una cosa y mañana la contraria sin que ese cambio de postura tenga consecuencias:

Creo que el presidente del gobierno trata a los españoles como a idiotas. Acaba de firmar un acuerdo delante de todo el mundo, delante de todos los países, que conforma la OTAN, y a continuación nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado, como si la prensa no tuviera ojos y como si los españoles no estuvieran informados. Está buscando en todo momento una polémica ficticia, muy propio de líderes bolivarianos que lo que buscan es un enemigo con el que confrontar para alentar a sus bases, sin medir las consecuencias. Y esto lo van a pagar generaciones enteras si seguimos por este camino.