Se encadenaron el Día de San Valentin, para poner a prueba su amor, y 4 meses más tarde rompen la cadena y se divorcian

No hay mal que 100 años dure, ni amor eterno.

Y quien lo dude, que les peregunte a Viktoria Pustovítova y Alexánder Kudlái.

Importante subrayar que la pareja ha hecho caja con sus ‘peculiaridades’.

Los dos ‘enamorados’ ucranianos, que se encadenaron el uno al otro el día de San Valentín, a fin de probar la profundidad de sus sentimientos, han decidido romper la cadena, optando por seguir cada uno su camino tras pasar cuatro meses juntos.

Hacer todo juntos, incluso cambiarse e ir al baño, durante 123 días no ha pasado sin consecuencias para Viktoria y Kudlái, de la ciudad de Járkov.

Este pasado 17 de junio de 2021, la pareja pidió que le cortaran la cadena en Kiev, la capital del país, en una ceremonia cubierta por medios tanto locales como nacionales.

Un representante del Registro de Récord Nacionales de Ucrania, Vitali Zorin, también presente durante el evento, confirmó que la pareja ha establecido el récord de duración en esta condición.

Ukraine’s inseparable couple Alexandr Kudlay and Viktoria Pustovitova parted ways after 123 days handcuffed together https://t.co/8OyWQjVWby pic.twitter.com/ZxnoL6qbJH

— Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) June 19, 2021