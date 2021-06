500 hamburguesas diarias sin matar una sola vaca

Cuesta creerlo, pero dicen que las hamburguesas saben bien y que hasta pueden dar el pego.

La empresa israelí Future Meat Technologies, especializada en tecnología alimentaria, ha anunciado la apertura de la primera planta industrial del mundo de producción de carne cultivada en laboratorio.

La planta tiene capacidad para producir diariamente 500 kilogramos de productos cárnicos basados en células animales, lo que equivale a 5.000 hamburguesas.

La apertura de la fábrica, ubicada en la ciudad israelí de Rehovot, «acelera los procesos clave de la regulación y desarrollo de productos», destaca Future Meat Technologies, que espera llevar sus productos a los estantes para 2022.

Asimismo, señala que la producción de carne cultivada genera un 80 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero, utiliza un 99 % menos de tierra y consume un 96 % menos de agua que la ganadería tradicional.

Además, sostiene que el ciclo de producción es unas 20 veces más rápido que la crianza y sacrificio de animales, con «paridad de costos» respecto al sector cárnico tradicional, y una «producción 10 veces más alta».

