Clave Editorial con Hugo Pereira: “La crisis acabará con Sánchez y la financiación chavista con Podemos”

Esto ya no es broma. Decía Margaret Thatcher que “el socialismo aguanta hasta que se acaba el dinero de los demás” porque de eso sobrevive todo socialismo: de exprimir a la ciudadanía vía impuestos para sufragar la mastodóntica Administración, llena de altos cargos inútiles, asesores sin sentido, Ministerios inventados, políticas públicas ineficientes e ineficaces y, en fin, un Gobierno de progreso pero donde solamente progresan los del Gobierno socialcomunista, sus familiares, amigos y conocidos.

Y esto no es lo peor, lo peor es que a medida que suben y suben los impuestos, dificultando el emprendimiento, impidiendo la libertad económica (que es una receta que está triunfando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid) y, también, la libertad social, pues a medida que perpetran esto la sociedad se vuelve más pobre y con menos capacidad de pagar esos impuestos coactivos. Y esto no es opinión, por desgracia. Esto que describo es ya el presente de España que tanto Gobierno, como acólitos y lacayos tratan de ocultar: no tenemos 20 millones de afiliados, en esa cifra falsa esconden los parados, insisto, parados en ERTE; los autónomos en cese de actividad (y si están en cesa de actividad no pueden trabajar) y, además, no olvidemos que la mitad de los empleados son funcionarios (y no precisamente profesores, Policías, médicos….que eso es comprensible) sino funcionaros que no producen riqueza, ni servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores: sino que simplemente engordan una Administración desorbitada en relación con la población total de España.

En España tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza de las cuelas 9 millones están en riesgo de pobreza extrema, tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil de todos nuestro entorno europeo, además de un evidente paro estructural al que, no olvidemos, se le debe sumar tres máximos históricos: el de la factura de la luz, el del IPC (inflación) y el de la deuda sobre el PIB. Cada día que pasa, los precios del día a día (comida, gasolina…) suben más y más, mientras nuestros salarios se mantienen invariables. Somos más pobres. Y lo único que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para revertir esta situación es: subir todavía más los impuestos, bajar las pensiones, derogar la reforma laboral que flexibilizó la economía y permitió crear cientos y cientos de puestos de trabajo en plena crisis y abochornarnos con un anteproyecto de presupuestos con unas previsiones de crecimiento e ingresos que no se cree ni la mujer de Sánchez. Ya ha desmentido ese supuesto crecimiento del casi 7% que prevé el Gobierno Sánchez todo el mundo: el FMI, la AIREF, el Banco de España, las grandes firmas, los grandes bancos, los prestigiosos medios de información económica y Periodista Digital, no se olviden.

Ante todo este panorama, quizás me tachen de optimista, pero entiendo que el Gobierno Sánchez tiene que caer a no ser que se produzca un milagro. Aunque teniendo en cuenta que en España hay más tontos que botellines y más medios de comunicación comprados por el Gobierno que libres, no podemos bajar la guardia ni esperar a que la situación económica nos haga todo el trabajo: tenemos que dar la batalla cultural día tras día.