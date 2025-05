Pepa Millán desarma a Sánchez, Bolaños y a todo el PSOE con una pregunta sobre Ábalos

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha cargado contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a cuenta de la corrupción que cerca al Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Millán ha recordado que el Gobierno socialista “tiene más imputados que ministros”, cosa no menor ya que con 22 administradores de carteras, es el gabinete más grande de la historia y critica el victimismo que ahora esgrimen para evitar asumir responsabilidades y dar explicaciones.

“De los hombres de Sánchez con los que éste recorría España en aquél coche, dos están imputados y uno, posiblemente camino de estarlo; pero denunciar esto según usted es una indefensión absoluta. ¿Si esto es un atentado contra la presunción de inocencia, por qué apartaron a Ábalos antes de que existiera ninguna imputación formal?, ¿acaso ustedes sabían lo que estaba haciendo y decidieron mirar hacia otro lado hasta que les estalló?”.

Ante este panorama, ha afeado la hipocresía de los socialistas al hablar de “regeneración democrática” cuando están cercados por la corrupción.

“Presumen de regeneración democrática pero acumulan imputados como el que colecciona medallas porque el delito en el PSOE no solo ha sido un modo más de enriquecimiento sino también de mantenerse en el poder. Por eso aprobaron una amnistía para sus socios golpistas que ahora Conde-Pumpido rechaza paralizar por orden suya”.

Incidió en que el sanchismo no tiene ningún límite ético ni moral, lo que “explica que el nivel de criminalidad de este Gobierno sea directamente proporcional al control que ejercen sobre la Justicia”.

En este sentido, criticó que el Ejecutivo buscara que el sistema judicial dependa de “estómagos agradecidos” y no de profesionales independientes y así lograr que todo el que pueda imponer límites y ser un contrapoder, les deba el puesto.

Pero lo importante aquí es investigar el festival de Eurovisión para que no se hable de su corrupción, de que no están llegando las ayudas a las familias en Valencia, del problema de la vivienda o de la cantidad de impuestos que pagamos para que los trenes no funcionen.