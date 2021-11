Fallece el filósofo Antonio Escohotado, el azote de Pablo Iglesias

El filósofo Antonio Escohotado ha fallecido este domingo en Ibiza a los 80 años de edad, según avanzó el diario El País.

Nacido en Madrid, en el año 1941, desplegó un extenso bagaje intelectual.

Fue traductor de grandes pensadores, científicos y filósofos como Hobbes, Newton o Jefferson.

Nunca ocultó su postura a favor de la legalización de las drogas, como lo prueba la obra ‘Historia general de las drogas’.

Fue autor de la trilogía ‘Los enemigos del comercio‘.

Asimismo, en un ámbito más festivo, fue uno de los impulsores de la discoteca Amnesia en Ibiza.

Escohotado nunca tuvo aprecio por un partido como Unidas Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

De hecho no había entrevista que le hicieran donde no dejase caer sus críticas al partido morado:

En noviembre de 2019, ya celebradas las elecciones generales, cuando se especulaba con qué ministerios dotaría Pedro Sánchez a Unidas Podemos, Escohotado era claro y directo:

No se me ocurre qué tipo de cargo público se puede dar a Podemos. En educación son claramente sesgados y serían dantescos. En economía, es que todavía no saben el ABC, no saben nada. Si les preguntas, por ejemplo: ¿qué conexión tiene el interés del dinero con el nivel de precios? Una cosa demasiado elemental. Pues no pueden decir una sola palabra. Si les hablas de los mecanismos que desatan la prima de riesgo, los pánicos… Los dos últimos premios Nobel se dedican a lo que se llama ahora Psicología Económica, que permite precisar hasta qué punto noticias de un tipo u otro afectan a la decisión racional de los inversores. Pues de todo esto no saben nada, y están tan contentos.

Áreas económicas no les podemos dar, áreas culturales mucho menos. ¿Qué área le damos? ¿Control de la Policía? Caramba, si acabas de reconocer que has empezado tu carrera con patrocinio iraní y venezolano, ¿cómo te vamos a dar la Policía? Se da la típica encrucijada en la que se meten los que hablan por hablar, o los que obran al revés de lo que dicen, llega un momento en el que la incoherencia estalla, y es lo que le está pasando a Pablo Iglesias al pedir una cartera. Aparte de que me caigas muy bien, ¿qué cartera te podemos dar en conciencia? Claro que se lo pregunta un señor que hemos definido antes como un fosfeno, una copia irreal de Zapatero.