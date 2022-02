Noelia Núñez (PP) planta cara a la alcaldesa socialista condenada de Alcorcón que se niega a dimitir

La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid y presidenta del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez, se planta ante el nuevo escándalo del PSOE.

La alcaldesa socialista del municipio madrileño de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación por quebrar una empresa pública y se niega a dimitir.

Advierte la popular que hay que pedir ejemplaridad a los cargos públicos independientemente del partido en el que militen o las siglas que representen.

“En este caso, tenemos una condenada, una inhabilitada al frente del consistorio de una ciudad de 180.000 habitantes y que ahora mismo está inhabilitada para la gestión de bienes públicos y privados y está gestionando un presupuesto de 180 millones de euros en la ciudad de Alcorcón. Esta señora tiene que irse a su casa porque está condenada. Y, luego, tiene la legitimidad de interponer un recurso porque no es sentencia firme y el tiempo y la justicia le darán o no la razón. Pero, mientras tanto, sobre todo dignificar las instituciones democráticas de todos, creo que se tiene que ir a su casa y no puede seguir ni un minuto más al frente del consistorio de Alcorcón”.