Guerra Gobierno y COPE por el audio de Herrera a Sánchez: “eres un chantajista indecente”

Se lo venimos contando puntualmente en Periodista Digital: las relaciones entre Pedro Sánchez y Carlos Herrera son pésimas. La estrella de COPE hace muchas semanas que no se corta y no esconde su animadversión por el presidente del Gobierno, pero ahora ha dado un paso más y no escatima en descalificaciones.

Esta semana, tan intensa informativamente hablando por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, el de Herrera en COPE ha puesto también el foco en Sánchez al que, en repetidas ocasiones, ha calificado literalmente como “tipo deleznable”.

El poco aprecio, o desprecio, de Herrera hacía el presidente del Gobierno ha vuelto a irritar en La Moncloa y más concretamente en la Secretaría de Estado de Comunicación. En esas dependencias hace mucho tiempo que han puesto precio a la cabeza de Carlos Herrera, pieza que no se pueden cobrar pero que sí pasará factura a la Cadena COPE a modo de un castigo en el reparto de la publicidad institucional, no solo del Ejecutivo sino también de otras instituciones gobernadas por los socialistas.

Este pasado jueves 17 de enero Herrera tensaba aún más la cuerda llegando a indignar, tal y como explican a Periodista Digital fuentes próximas a Moncloa, al propio Pedro Sánchez a quien sus servicios de prensa le facilitaban el demoledor audio de las contundentes palabras que la había dedicado Herrera durante el tiempo de la tertulia y en el tramo de las 8 de la mañana.

Todo ocurría cuando los contertulios hablaban sobre la estrategia del PP para conseguir los apoyos necesarios para que Alfonso Fernández Mañueco, tras las elecciones regionales del pasado 13 de febrero, retenga la presidencia de la Junta de Castilla y León para el Partido Popular.

En el tiempo de tertulia de Herrera en COPE se discutía sobre la oferta de Pedro Sánchez al líder del PP, Pablo Casado, para recabar el apoyo del PSOE a la investidura de Fernández Mañueco, ofrecimiento de Sánchez que pasa únicamente por la ruptura de los populares con VOX y Santiago Abascal en todos los territorios.

Y así se producían las palabras de la estrella de COPE que le han transmitido directamente al presidente del Gobierno. Así, Carlos Herrera afeaba la conducta a Pedro Sánchez e ironizaba con tono incluso jocoso:

“La oferta que le hace en el Congreso, este, este hombre Pedro Sánchez al Partido Popular diciendo: no hagan como yo, dejen ustedes de aliarse con VOX en cualquier parte de España. Pídanmelo muy bien, háganme mucho la pelota y yo veré si entonces les concedo yo la gracia de gobernar en Castilla y León”, arrancaba Herrera antes de dar la puntilla final…

“Es decir, una oferta completamente amoral, de chantajista indecente, que es lo que es este tipo”.

Son las palabras que han vuelto a indignar a La Moncloa y personalmente al presidente del Gobierno y líder de los socialistas.