Echenique, troleado por intentar meter el dedo en el ojo a Ayuso

Tiene bemoles que quien más tiene que callar salga a vocear en mitad del vecindario.

Pero Pablo Echenique es así.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados no tiene filtros y en cuanto una idea le ronda la cabeza rápidamente la convierte en tuit.

Y a nadie se le escapaba que el asunto del espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era demasiado goloso como para no dar su peculiar punto de vista:

Huelga decir que la reacción en las redes sociales fue la de un supino troleo contra Pablo Echenique al que le recordaron que no estaba él, precisamente, en condiciones ni de dar lecciones ni de enmendar la plana a nadie:

Tu amiga Mónica liberada sindical, no da palo al agua y además no cumplió con su juramento hipocrático.

Por cierto Sánchez colocó su hermanisimo a dedo, ha dado una subvención a su empresa y el nuero de José Bono Martínez aún no ha dado explicación de su no compra y cobro de 1M€

— Pedro (@Pedro96344342) February 19, 2022