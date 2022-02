Ayuso entra en COPE después de Casado y lo destroza: «En Moncloa le han intoxicado»

La loquísima mañana de 18 de febrero de 2022 no tiene fin.

Después de Pablo Casado a las 9.00 en Cadena COPE contando una historia inverosímil y llena de agujeros, con Moncloa, Félix Bolaños, sin ser capaz de decir de dónde le llegó la información que señala directamente al hermano de Isabel Díaz Ayuso… Llegó el turno de la propia aludida.

«¿Mantiene usted todas las cosas que dijo ayer y que hoy ha negado el señor Casado?» Preguntaba Herrera:

«Sí, es que él no demuestra mi culpabilidad y pide que yo demuestre mi inocencia».

«Lo que más me duele es que me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que me tengo que defender, esto es lo más doloroso de todo. Todos los contratos están fiscalizados, todo es transparente, y que tenga que demostrar que les ha llegado una información, de la que yo dudo…»