Carlos García Adanero tras su expulsión de UPN: “No somos muleta de Pedro Sánchez”

El comité de disciplina y garantías de UPN ha expulsado del partido a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero durante dos años y medio. Aunque ambos han avanzado ya que no entregarán el escaño.

Tras esta decisión, Carlos García Adanero, manifiesta que tanto a su compañero como a él se les ocultó el acuerdo del partido con el Gobierno PSOE.

“Es inadmisible que alguien pueda entender que un diputado socialista supiera los motivos por los que tenía que votar a favor de la Reforma Laboral y yo, que era el que tenía que votar, no los supiera. Eso no lo entiende nadie. Querían que hiciéramos de tontos útiles para hacer de muleta de Sánchez. Nosotros, desde luego, para ser muleta de Sánchez no estamos».