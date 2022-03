Troleo colosal a Rosa Villacastín por amenazar con llevar ante la Policía a “taxistas de extrema derecha”

Rosa Villacastín está sufriendo un troleo colosal en Twitter después de su desafortunada reacción al descubrir que existía una cuenta parodia de ella misma.

La periodista de izquierdas metió la pata y confundió la existencia de un perfil de humor con una “falsificación” de su cuenta. Un error que dejó de manifiesto al publicar una advertencia a sus seguidores.

“AVISO: Me han falsificado cuenta. Lo he denunciado, bloqueado. La diferencia cola auténtica es que tras mi nombre pone PARODIA. No la sigáis por favor”.