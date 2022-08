Conmoción en Telecinco por Joaquín Prat, liquidado por su hermano: “pido limosna para comer”

Es, desde luego, una de las noticias más impactantes de este verano. Se llama Federico y es el tercer hijo de Joaquín Prat Sr. y Marianne Sandberg. Es el único que prefirió alejarse de los focos y dedicarse a la marina mercante, aunque su situación personal y financiera se ha complicado en los últimos años. El hermano de Alejandra, Andrea y Joaquín Prat vive en La línea (Cádiz), en un pequeño piso de alquiler que paga gracias a las limosnas de sus vecinos: «La gente es maravillosa, me dan de comer y me quieren mucho».

Tal y como publica Informalia y recogemos en Periodista Digital, Federico ha concedido una entrevista en el Canal 8 para hablar de su dificilísima situación: «Estoy en La Línea buscando trabajo. Me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra», confiesa. «Quería dar las gracias a todo el mundo que me está ayudando aquí, a los que han aportado un eurito, o dos euritos. Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe», dice.

Federico afirma que es uno más entre los vecinos, que le dan de comer a diario, y quiere encontrar un trabajo: «Desde aquí quiero hacer un llamamiento, si hay algún puesto en televisión o en la mar, yo soy marino mercante, o de camarero, de pintor… Lo que sea, estoy buscando trabajo activamente porque no se puede estar toda la vida en la calle. Estar en la calle pidiendo no es lo mío», afirma. «Soy una persona honesta y trabajadora».

Federico y su madre, en la parte superior izquierda, en una sorpresa a Joaquín Prat en ‘Cuatro al día’.

En el vídeo, de casi cinco minutos, Federico desvela que, a pesar de su situación, no ha querido pedir ayuda a su familia: «Con ellos tengo una relación un poco delicada, no estoy contento con ellos y apenas nos hablamos. Es complicado».

La relación entre Federico y sus hermanos se torció hace apenas dos años, pues existen documentos gráficos que acreditan la presencia de Federico en momentos familiares importantes, como las bodas de sus hermanas o comuniones de sus sobrinos. De hecho, el marine pasó el confinamiento en Madrid con su madre, Marianne, y el 17 de abril de 2020 participó en una llamada familiar para felicitar en directo a Joaquín Prat, que entonces presentaba Cuatro al día y cumplía años.

El pasado mes de mayo, el propio Joaquín Prat comentó la situación con Jesús Calleja en un viaje a las Azores: «Tengo a mis hermanos Alejandra, Andrea y Federico, pero él es un chico especial», afirmó. «¿Por qué especial?», se interesó Calleja. «Al final todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere», respondió con tristeza, tal y como afirma la mencionada publicación.