Violencia de género, amenazas y cancelación: la noche más negra de Telecinco acabará ante el juez

El Deluxe arrancaba temporada en la noche de viernes y madrugada del sábado ya de este primer fin de semana de septiembre. Lo hacía de la mano de María Patino ante la ausencia, todavía, de quien es el titular, Jorge Javier Vázquez, pero a falta del presentador de Badalona, en Telecinco y en La Fábrica de la Tele se querían asegurar todo el morbo posible con la anunciada visita de la mujer polémica del momento: Miriam Sánchez, expareja de José Manuel ‘Pipi’ Estrada y que fue grabada en un momento muy violento con su excompañero sentimental.

Lo ocurrido entonces en el programa lo cuenta bien Prensa Ibérica. Así, recogen en sus cabeceras que el Sálvame Deluxe de esta semana decidía cancelar a última hora de la tarde una visita anunciada en todas partes durante días. Por razones de contenido, el programa prefirió no contar con una de sus invitadas a tres horas del comienzo. La famosa era Miriam Sánchez, que iba a hablar de su actual etapa vital, y que tras enterarse lanzó una seria advertencia al equipo en sus redes sociales.

La propia invitada confirmó los motivos de su ausencia en el plató: «No es por mí. Cuando se pueda hablar se hablará. Después de tirarse dos semanas hablando sobre mí y de mi hija en televisión, y de decir que estoy enferma sin conocimiento de causa, y después de años para no trabajar para Mediaset, canal en el que me llamaron ‘gorda’ durante el verano de 2019, me dicen a las 19:00 horas que me van a desconvocar porque se habla de mi hija», detalló mostrando su enfado.

Sánchez se dejó ver muy disgustada en el fragmento de vídeo compartido inmediatamente y amenazó al programa con tomar medidas legales: «Me habéis exprimido, habéis conseguido audiencia. Sois unos miserables por subirme el nivel de ansiedad, y ahora os voy a llevar al juzgado», sentenció.

Hablará la Justicia

Y es que, como les hemos contado en Periodista Digital al principio de este artículo, Sánchez fue captada en plena calle agrediendo verbal y físicamente a Pipi Estrada, en una de las escenas más violentas que se recuerdan (captadas por algún vecino) y que en Sálvame y otros programas de Telecinco se ha repetido una y otra vez –también en presencia de Estrada– en los últimos días.

Telecinco puede enfrentarse ahora a una de las noches más negras porque al hecho sin precedentes de que se haya ‘expulsado’ de un programa de televisión a un invitado de La Fábrica de la Tele antes incluso de pisar el plato, hay que sumarle que la principal afectada (la ‘cancelada’ Miriam Sánchez) ha anunciado que llevaré al programa de Telecinco ante el juez, a la Justicia. La cosa puede volverle a salirle caro a Mediaset.