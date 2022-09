La gran trifulca en directo entre Joaquín Prat y Ana Terradillos apunta a despidos en Mediaset

Joaquín Prat está desatado. La baja temporal de Ana Rosa Quintana está sobrecargando de horas al presentador de Telecinco. Tras concluir su participación en El Programa de Ana Rosa (que conduce desde la primera hora) da cuatro pasos y se pone al frente de Ya es mediodía, una acumulación de horas que le puede estar pasando factura.

Este pasado viernes se vivía un tenso momento en el plató, hasta ahora jamás visto. Todo ocurría al final de El Programa de Ana Rosa cuando Prat daba paso a la redacción de Cuatro al día para avanzar los contenidos del programa. En la doble ventana aparecía Ana Terradillos y ahí se producían los hechos.

«¡Ana Terradillos! Ya hablaremos tú y yo”, decía Prat ante una sorprendida Terradillos que contestaba taciturna, «hablamos cuando quieras». «Porque nosotros lanzamos un tema de máximo interés y vais vosotros y nos lo pisáis», reprendía Joaquín Prat para tratar de sacar de las dudas a su compañera.

La periodista vasca no se daba por aludida y continuaba a lo suyo presentado el avance de su programa, pero precisamente eso iba a provocar de nuevo el enfado de un nada disimulado Joaquín Prat. Esta era la secuencia…

Ana Terradillos: “Abrimos el programa con una exclusiva de Cuatro al día. Hemos hablado con ‘El patrón’, que está investigado por la desaparición de esos dos temporeros en Jaén. Somos el único equipo de televisión que ha hablado con él y que ha podido conseguir esa entrevista”.

Joaquín Prat: “Tú imagínate que yo ahora llego con ‘Ya es mediodía’ y resulta que entrevisto a ‘El patrón’ y os jorobo la exclusiva”.

AT: “Oye, te digo una cosa, no me estoy haciendo ni la tonta, ni la loca, no tengo ni idea de lo que me estás hablando”.

JP: “Ya hablaremos de las patatillas, un besito”.

AT: “Algo me suena, pero eso es más de tarde»

Las patatillas en cuestión son un snack de patata comercializada en Letonia y con supuesto sabor a vagina, una información que había sacado a la luz el periodista de Ya es mediodía, Juan Luis Tena. Prat interpretaba así que sus compañeros de Cuatro al día, espacio que había presentado durante muchos meses, le habían ‘robado’ la noticia, ya que en ese programa de Cuatro se adelantaron a la intención de probar en directo ese aperitivo que, por cierto, le ha salido a 20 euros por bolsa a la producción de Mediaset.

Pero anécdotas a un lado, lo cierto es que la tensa situación que viven los programas de actualidad de Mediaset y el pique entre presentadores es una realidad que preocupa y mucho en la dirección de la cadena.

Fuentes próximas a la cadena de Fuencarral han asegurado a Periodista Digital que “el problema ha llegado lógicamente a Paolo Vasile y quiere zanjar por lo sano. Va a llamar al orden a los responsables y no le temblará el pulso si la cosa tiene que terminar en despedidos”.

Telecinco está atravesando una importante crisis de audiencias. En lo que llevamos de mes de septiembre, Antena 3 (13’8%) se impone rotundamente a Telecinco (12%), sacándole casi dos puntos de cuota de pantalla. Una tragedia para los Paolo Vasile, que ya fueron vapuleados el pasado agosto, con un 11% de cuota de pantalla frente al 13’4% que obtuvo su competencia, la primera cadena de Atresmedia.