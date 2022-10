Alfonso Rojo: “Zapatero fue una desgracia, Sánchez es una calamidad, González nos ha salido rana y el PSOE es una estafa”

Les voy a hacer una confesión: me hubiera encantado pintar bien, bailar o cantar, pero Dios, que me dio un gusto exquisito para las cosas bellas, me castigó negándome toda capacidad artista.

Cuando estaba en León, en el internado de los Jesuitas, hace más de medio siglo, yo era de aquellos a los que el cura, cuando llegaba el momento de entonar el ‘Pange Lingua’, me susurraba al oído: “tu solo mueve la boca”.

Les digo esto, porque, si no cantara como una gallina afónica, me lanzaría ahora con ‘My Way’, esa oda al hombre mayor, que elevó a lo sublime Frank Sinatra y que en España se tituló ‘A mi manera’.

La canción incluye una estrofa sobre los remordimientos, en la que el autor reconoce que tiene alguno, pero demasiado pocos para mencionarlos.

Todo este florido circunloquio para hablar de Felipe González, un personaje muy sobrevalorado.

Ni fue un empedernido opositor a Franco, ni trajo la democracia a España, ni asumió con valentía su condición de ‘Señor X’ del GAL, en un momento en que a los terroristas etarras se les daba cobijo en Francia y no había otra que ir a buscarlos a sus madrigueras, para acabar con el crimen.

Sus 14 años como como presidente del Gobierno terminaron como el rosario de la aurora, en un enjambre de escándalos y latrocinios, pero nos hemos olvidado de lo malo, porque tras él llegaron dos plagas como Zapatero y Sánchez.

Este lunes, Felipe González se prestó a ir de figurante a la sede de la calle Ferraz, donde se inauguraba una exposición conmemorando los 40 años de su grandiosa victoria electoral en 1982.

Y hasta puso cara de satisfacción cuando escuchó a Sánchez proclamar ampuloso que celebran los 140 años de un partido ‘tan noble como el PSOE, que camina con la conciencia de haber estado siempre en el lado correcto de la Historia’.

El partido que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, perpetró un levantamiento revolucionario contra la II República, asesinó a Calvo Sotelo, provocó la Guerra del 36, gestionó la tortura y la muerte en decenas de chekas, estuvo de vacaciones durante el régimen de Franco y recientemente firmó un acuerdo hediondo para sostenerse en el poder de la mano de los golpistas catalanes y del partido de ETA, no creo que esté en el lado correcto de la Historia.

¿Y qué ha comentado González del apaño de Sánchez con los separatistas o de su pacto con los proetarras?

Nada.

Se ha tragado hasta que Sánchez faculte a los asesinos de decenas de socialistas a juzgar el nacimiento del GAL y la lucha contra ETA.

Imagino que llegar a los 80 con buena salud y el bolsillo repleto de millones, debería darle libertad absoluta.

A esa edad y con tanto dinero, sueles estar de vuelta de todo.

No es el caso el caso del viejo pop, que amaga, divaga hace juegos de palabras y suelta gracietas… pero jamás concreta.

Ignoro si tiene algo oscuro que ocultar, si es cuestión de pasta, un secreto inconfesable o sólo sectarismo lo suyo, pero rechina.

Zapatero fue una desgracia para España; Sánchez esta siendo una calamidad y lo de González, sin matices, es una vergüenza. Nos ha salido rana.

¡Qué papelón el de estos del PSOE!