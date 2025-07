Carlos Alsina pone a balbucear a Yolanda Díaz con una pregunta directa sobre el PSOE

Es para miccionar y no echar gota.

Aunque es verdad que Yolanda Díaz le tiene más apego al cargo que mostrarse realmente contundente contra la corrupción.

Solo así se entiende el estado de nervios que le produjo una simple pregunta de Carlos Alsina este 2 de julio de 2025 en el programa ‘Más de Uno’ (Onda Cero).

El periodista de la emisora de Atresmedia solo quería conocer si la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez dejaría el Ejecutivo en el caso de que se conociera algún caso de financiación irregular del PSOE.

La pregunta le cayó como un bombazo a la líder de Sumar que empezó a balbucear y a esgrimir que ella y sus ministros estaban más limpios que una patena:

Imagínese, pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir, que quien está limpio en el Gobierno, quien yo, es verdad que lo llevo como puedo, pero hombre, llevo cinco años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré seis, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho, parecen cosas sin importancia, pero son importantes para mí, abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin, no podemos.