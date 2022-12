Los 3 escándalos de Alcalá que ya han costado casi 300.000 mil euros la COPE: dopaje, amaños y manipulación

No es la primera vez que Juan Antonio Alcalá se ve inmerso en un escándalo mayúsculo.

De hecho ya lleva varios, concretamente tres. La última del periodista fue la de manipular un audio del Twitch Luis Enrique para tergiversar la realidad el pasado martes 29 de noviembre de este 2022.

Pero no es la única metedura de pata del periodista. De hecho, la suma de lo que han tenido que pagar entre la COPE y el periodista por indemnizaciones es de casi 300.000 euros.

En 2011, insinuó que el Barça se dopaba

La primera liada gorda de Alcalá en la COPE ocurrió en marzo del año 2011. El periodista anunció que el Real Madrid tenía pensado pedir mayores controles antidopaje y aseguró que el conjunto blanco tildó de doctores con «dudosa reputación» a quienes trabajan en el Barcelona.

Ante tales acusaciones, el equipo culé emitió un comunicado asegurando que iban a tomar medidas legales con tal de defender sus intereses y pidió que se produjese una rectificación al respecto para evitar el daño que se le estaba causando a la imagen del club azulgrana.

Y, a pesar de que Alcalá rectificó y pidió disculpas y la cadena aseguró que la información no era veraz, el club azulgrana denunció y ganó la demanda: la COPE tuvo que pagar 200.000 euros por los daños y perjuicios causados.

En 2012, acusó al Espanyol de amañar un partido

La siguiente ocurrió en abril de 2012 y por la que un juzgado de primera instancia obligó a la COPE y al periodista a pagar 98.868 euros al Espanyol por intromisión al honor.

Lo que ocurrió fue que Alcalá acusado al club barcelonés de amañar un partido contra el Sporting en 2012. El encuentro, disputado en Cornellá el 28 de abril de 2012, finalizó con un 0-3 favorable al conjunto asturiano.

En su momento, Alcalá citó como fuente de su información a un miembro de la Liga de Fútbol Profesional, aunque se negó a revelar su nombre.

“La Justicia ha considerado que el RCD Espanyol sufrió una intromisión ilegítima en su derecho fundamental al honor, que la información no es cierta y que el periodista demandado no actuó con diligencia profesional al no contrastar la noticia debidamente”, dijo el Espanyol en un comunicado tras la sentencia.

Casi 300.000 euros por indemnizaciones. Casi nada.

La última liada, ¿le costará su puesto de trabajo?

Con la última de Alcalá son muchos los que especulan con una posible dimisión o despido. De hecho, Juanma Castaño, director y presentador de ‘El Partidazo de COPE’ -programa donde se difundieron los falsos audios- pidió disculpas de manera «sincera» en nombre del programa. Además, también asumió que todas las críticas recibidas estaban justificadas.

Indudablemente, a Castaño le honra dar la cara por algo que, si bien es cierto debería haber comprobado él mismo o su equipo que la información emitida no era veraz, no es el verdadero culpable de este lío.

El responsable de todo no es otro que Alcalá y es por ello que varios tuiteros pedían que pidiera disculpas públicamente. Pero la realidad no fue así. Ni apareció por el programa.

Si si, muy bien, pero ¿dónde está el responsable de la manipulación del audio? Si, Alcalá…ese no da la cara no? — Maria GMC (@tildegm) November 30, 2022

Creo que tus disculpas fueron sinceras, pero me parecen insuficientes si Alcalá, que fue el responsable, sigue en el programa. Él tenía que haber dado la cara y explicado el porqué de esa burda manipulación. ¿Qué pretendía con ello? — Jaime Salvador (@JaimeSGongora) December 1, 2022

Juanma, esto es una de cal y una de arena: por un lado aplaudo que le pidas disculpas a Luis Enrique, pero por otro creo que Alcalá y Pérez de Rozas deberían estar en la calle — Radio Sports (@RadioBa1oncesto) November 30, 2022

Esta gente ha superado ya todos los límites. Tiene que haber dimisiones. — Gemma Puente Viejo (@GemaPuenteviejo) December 1, 2022

Pienso que una disculpa no es suficiente. Este es el caso claro en el que debería de haber sanción en forma de lo que estimen oportuno, ya que no es un error de producción, es una manipulación intencionada. — nomorehaters (@nomorehaters1) December 1, 2022

Mi aplauso ante las disculpas, y la verdad, me parecieron sinceras. De no haberlas dado tenía pensado empezar a escuchar otra emisora, tras éstas, seguiré como oyente, aunque me gustaría que rebajaseis el ambiente de crispación que tenéis últimamente y que Alcalá diese la cara… — Eterno Preciado (@Astu841) November 30, 2022

Bla bla bla, si Alcalá no está en la calle todo esto es una pantomima consentida. — Séquia 🦇 (@assaqya) November 30, 2022

Muy bien, Juanma, si ha pedido perdón a Luis Enrique.

Pero al lado suyo debería estar Alcalá dando la cara mientras habla, aunque esté en silencio porque lo asumís como equipo, pero ahí debería estar él también. — Suek 死 (@DiegoSkL) November 30, 2022

¿Estará Alcalá de patitas en la calle?