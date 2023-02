Estalla el gran lío en Mediaset: la grave denuncia interna lista para Jorge Javier Vázquez

Puedo decirte que vas a ser demandado por Marta Riesco y vas a ser demandado por acoso laboral, para que te quede claro», ha sido la advertencia de Antonio David Flores a Jorge Javier Vázquez desde su cuenta de YouTube, tal y como recoge Informalia. El ex de Rocío Carrasco, que ha vuelto a dar la cara por ella tras su alegato hace unos días, considera que el presentador de Sálvame ha traspasado ciertos límites a la hora de cargar contra la reportera, que ha sido nuevamente ‘castigada’ por Mediaset tras su bronca con Cristina Porta en directo.

Marta Riesco tiene muy buenos asesores legales. Yo le puedo dar un consejo pero ella no se deja aconsejar y hace lo que quiere y eso es absolutamente respetable. Pero sé que está asesorada por un buen equipo legal», ha añadido el ex guardia civil.

Para el ex colaborador de Sálvame, el de Badalona está machando psicológicamente a la periodista a través de su programa: «Tiene minutado todo lo que has dicho sobre ella. Lo que llevas haciendo con ella un año. Lo que estás haciendo con ella es acoso laboral». También tuvo para él otro mensaje no menos incendiario: «Ahora vas a por ella, a por todas las mujeres de mi familia. ¿Por qué no lo haces conmigo? Eres cobarde hasta para eso».

Pide condena millonaria

El padre de Rocío Flores también ha cargado contra Telecinco, la misma cadena que le dio de comer en calidad de ex de Rociito: «Marta estaba totalmente destruida en su cama por culpa de unos sinvergüenzas que utilizan una televisión privada donde se dedican a acosar, a utilizar abuso de poder, a calumniar… a saltarse todas las líneas rojos del Código Penal. A unas personas que les sale ‘gratis’ pagar las demandas que les ponen porque les pagan 20 o 30 mil euros por un anuncio de 30 segundos. Espero que algún día las sentencias vayan acorde al dinero que ganan».

Hace unos días, la propia Marta también estalló en sus redes contra Jorge Javier. Compartió un vídeo en el que la llama «zenutria», «engreída» o «estúpida»: «En la plaza del pueblo siendo apedreada por el presentador estrella. De nuevo él mismo un año después vuelve a provocarme mientras ejerzo mi trabajo. Irene Montero, ¿a esto cómo lo llamamos? ¿No merezco yo una defensa?».

La reportera volvió a protagonizar una nueva polémica en Telecinco. El pasado 1 de febrero tuvo una bochornosa bronca en directo con Cristina Porta y, a raíz de este bochornoso espectáculo, la cúpula de Mediaset la ‘castigó’ sin directos. Borja Prado ha impuesto la ley del silencio contra ella, concluye la citada publicación.