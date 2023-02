Marta Riesco, vetada en Mediaset: razones, amenazas a Belén Esteban y ataques a Irene Montero

¿Marta Riesco es víctima o culpable? Ambas cosas a la vez.

La novia de Antonio David Flores vuelve a ser el centro de atención en Telecinco. Primero lo fue por su relación y su exigencia por no hablar del tema ante las cámaras aunque hacía exclusivas y mandaba mensajes muy agresivos contra Rocío Carrasco (primera mujer de A.D.) desde sus redes sociales.

Riesco, la que solo quiere ser reportera y levantarse a las cinco de la mañana, ha sido la primera polemista. Entre otras cosas, amenazó de manera muy ‘barriobajera’ a Anabel Pantoja en un directo de ‘Sálvame’, se inventó una llamada que le había hecho Rocío Carrasco, explotó en redes sociales a Lola-hija de Antonio David y Olga Moreno- y un sinfín de cosas más.

Tras lo de la ‘llamada-mentira’ de Rocío Carrasco, Riesco fue a apartadas de las cámaras por orden de su productora, Unicorn, pero regresó como reportera en ‘Fiesta’.

Pero el 1 de febrero de 2022 todo cambió en un evento en Las Ventas al que acudieron José Ortega Cano y su hija Gloria Camila.

Ese día, Riesco tuvo un enfrentamiento en directo con la nueva reportera de ‘Sálvame’, Cristina Porta.

Porta quiso entrevistar en directo al torero y a su hija (cómplices de Antonio David Flores) pero Marta Riesco la interrumpió, impidiendo que su compañera hiciese su trabajo.

Porta le dijo a su colega:

A Riesco, las palabras de Porta le dieron igual y siguió a lo suyo.

Porta, entonces, habló para ‘Sálvame’ y dijo:

Finalmente, el diestro y su hija se marcharon y la periodista de Sálvame no obtuvo ni una sola respuesta por parte de los protagonistas.

Porta se quejó entonces de Riesco y del resto de sus compañeras:

Yo he flipado con los looks de las reporteras en general, yo me he venido en botas. Nosotros no somos protagonistas. Ortega Cano no ha querido responderme porque no le he llamado ‘maestro’.