Marta Riesco, desparecida de ‘El programa de Ana Rosa’: ¿Por qué? ¿Está despedida?

Marta Riesco lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a esconderse. ¿Por vergüenza?

Marta Riesco dijo que Rocío Carrasco la había llamado para ofrecerle un trabajo como cantante y parece ser que no ha sido así.

Una vez más, la reportera de ‘Ana Rosa’ y novia de Antonio David Flores ha mentido. Pero en esta ocasión la ha liado tanto que ha decidió no aparecer ante las cámaras. Tal y como vimos el 4 de septiembre de 2022.

Ese día se suponía que íbamos a ver a Riesco desde la Feria de Abril para contestar a Carrasco (que había aparecido el día anterior en ‘Sálvame’) y sacar ese ‘as bajo la manga’ que lleva anunciando días.

Marta tiene ahora la pelota en su tejado. Necesitamos ver esas pruebas que dijo que tiene.

Dijeron sus compañeros en ‘AR’, lavándose las manos del conflicto (aunque el día anterior la habían defendido)

Eso sí, bravo por la postura de Unicorn (productora de ‘AR’, ‘Ya es mediodía’ y ya son las ocho’) por no atacar. Pueden llevar razón o no pero no insultan ni piden la cabeza de alguien.

Y es que lo de ‘Sálvame’ es demasiado salvaje. Tal vez no sea muy sano atacar así a los compañeros de un programa de la misma cadena. Aquí está el curro.

‘Sálvame’ necesita un enemigo claro para triunfar. Ahora le toca el turno a Unicorn. Pero esta es una guerra inexistente si un bando no participa.

Gracias a estos ataques, ‘Sálvame’ ha vuelto a hacer las audiencias de antaño. Necesitan destruir para florecer. No es una crítica. Al final, los fans de programa, es lo que queríamos.

Eso sí, es gracioso que quieran hundir tanto a Marta Riesco cuando le han ofrecido mucho dinero para que vaya a trabajar a ‘Sálvame’.

La pregunta es: ¿Qué va a pasar con Marta Riesco? Seguramente pondrá excusas, dirá que las pruebas mostradas por Carrasco son falsas y seguirá haciéndose la víctima.

¿Deberían echarla? Marta Riesco ensucia la imagen de su empresa. Eso es un hecho. Aunque también trabaja en un sitio donde le dejan decir lo que quiera. En ‘sálvame’ si alguien está en contra de Rocío Carrasco lo censuran o humillan (y el que escribe es ‘carrasquista’, que conste).

En ‘Sálvame’ dicen que Marta está encerrada en una habitación de hotel con su novio, desesperada, medicándose y que sus compañeros le han dado un ultimátum.