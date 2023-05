EL REPASO

Alfonso Rojo: «El eslogan es ‘Que te vote Txapote’; resta optar entre Bolaños, Berni, Irene y ruina»

Por mucha ingeniería contable que use el Gobierno PSOE-Podemos para disimular la realidad que padecen a diario los ciudadanos, la cierto es que el IPC está desbocado, los tipos de interés y las hipotecas suben como la espuma y los españoles, los que no están enchufados como asesores y no disfrutan de chiringuito, coche oficial y piso gratis, las estamos pasando canutas