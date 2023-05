Rosa Díez destripa la estrategia de Sánchez con los siete etarras de Bildu

Rosa Díez, habla en ‘La Segunda Dosis’, sobre la falsa decisión de BILDU de sacar de sus listas a los siete etarras con delitos de sangre. Desde la formación abertzle anunciaban que los siete miembros de la banda terrorista ETA con delitos de que presentan en sus listas para las elecciones locales y forales del 28 de mayo de 2023, renunciarían a los cargos que se devengaran de esos comicios.

Para la que fuera exlideresa y fundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) esto no es más que un truco electoralista del PSOE. «Hay mucha gente que se ha indignado con esto», asegura Díez aunque también afirma que la actitud de algunos barones del PSOE con Emiliano García-Page a al cabeza no dejan de ser «moínes, pero realmente sus diputados han votado siempre con Bildu».

«No hay fisuras, saben que hay un coste electoral y han reaccionado pero no hay una posición crítica detrás. Votar al PSOE en Castilla-La Mancha es votar al partido que pacta con Bildu», asevera la vasca que recuerda que Bildu no ha sacado de sus listas a los etarras «porque han esperado a no poder por tiempo» y recuerda que, «nos hemos olvidado de los otros 37 candidatos que también son de ETA aunque no tengan delitos de sangre».

Además, la expolítica acaba de publicar su nuevo libro, ‘Caudillo Sánchez’ (La esfera de los libros), una radiografía de los cinco años del socialista en La Moncloa.