España: Condenan a 4 años de carcel al hombre de 83 años que mató a uno de los 4 ladrones que asaltaban su casa

Es de coña. De aurora boreal.

Una insensatez como la copa de un pino, pero por esos derroteros circulan desde hace tiempo la Justicia y la sociedad españolas.

Un jurado popular, que debe tener el cerebro de un mosquito y la sentido común de una almeja, ha declarado culpable a Pablo Rigo, el anciano que disparó y mató a uno de los cuatro ladrones que asaltó su domicilio en Porreres (Mallorca) en febrero de 2018.

Tras un día entero de deliberación, el tribunal popular lo declara culpable de un delito de homicidio, por el que el fiscal -otra lumbrera- le reclama tres años y nueve meses de prisión.

La votación ha estado muy reñida, con cinco votos a favor y otros cuatro en contra que pedían su absolución.

No obstante, el tribunal popular estima conveniente proponer al Gobierno Sánchez el indulto total o parcial de la pena para el Pablo, que tiene ya 83 y no se corta un pelo:

En su veredicto, el jurado popular también ha declara culpables a los tres ladrones ‘supervivientes‘.

Los implicados en el asalto al chalet de Porreres, han reconocido que planificaron de forma minuciosa el ‘golpe’ y que durante diez días sometieron a vigilancia la casa de los ancianos, para conocer todos sus movimientos.

Dos de ellos eran colombianos.

Era la segunda vez que la banda regresaba a esa vivienda, después de que en el puente de la Constitución, en diciembre de 2017, entraran, redujeran a Pau Rigo y a su esposa Apollónia Mestre y se llevaran unos 30.000 euros.

En la primera ocasión, los malenates fueron el colombiano Freddy Escobar, José Antonio S.L. alias ‘Pep Merda’, Marcos R.V. y un magrebí que no ha sido identificado.

En el segundo asalto, participaron los tres primeros y el hermano gemelo de Freddy, Mauricio, que falleció por el disparo.

La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión para el anciano, pero en la séptima sesión del juicio, modificó su escrito inicial y rebajo tres meses su solicitud, reconociendo que concurre en el acusado «la circunstancia eximente incompleta de responsabilidad criminal de legítima defensa y la circunstancia atenuante analógica de temor vencible».

El fiscal pedía para los tres ladrones ‘supervientes‘ penas que suman 16 años de cárcel.

El juicio con Tribunal del Jurado que se celebraba desde el pasado lunes 11 de septiembre de 2023 en la Audiencia Provincial de Baleares, finalizó este martes 19 de septiembre.

En su turno, cansado pero firme, Pablo Rigo, tras subrayar que ha «sufrido mucho» y que su vida «cambió cuando esa gente entró» en su casa, explicó lo obvió: que lo le quedó otro remedio que disparar.

El hermano del ladrón fallecido, otro de los implicados, se disculpó ante el anciano buscando una pena leve:

«No me vengo a excusar, tuve participación; desde el primer día quise decir la verdad y no he sido yo el único culpable».