Más de 50.000 españoles claman en Madrid contra la amnistía a los golpistas y los turbios apaños de Sánchez

Gente había y mucha, pero seguro que a Pedro Sánchez y sus compinches le importa un comino.

Ellos van a los suyo y lo de ellos es apañar hasta el vómito pactos turbios, concesiones ilegales y tropelías para seguir chupando del frasco: el jefe del PSOE desde La Moncloa, los cargos socialistas desde sus sillones, poltronas y chiringuitos y sus siniestros compañeros de viaje desde Cataluña, País Vasco o donde se tercie.

El gran acto convocado por el Partido Popular (PP) este domingo 24 de septiembre de 2023, para protestar contra la amnistía al fugado Puigdemont y sus secuaces, ha llenado el centro de Madrid de españoles cabreados.

La multitud, sin el mínimo incidente, ha mostrado su tajante rechazo a inconstitucional amnistía impulsado que Sánchez pacta con los golpistas catalanes, para conseguir el apoyo de grupos independentistas y poder reeditar así su presidencia del Gobierno.

La movilización, que contaba con el lema ‘A la calle contra la amnistía, el referéndum y contra aquellos que quieren destruir nuestro Estado de Derecho’, ha reunido a muchos miles de ciudadanos (60.000 según fuentes populares) llegados de muchos puntos de España.

Feijóo, en estado puro: “Un partido que jamás vende sus principios… no lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo volveremos a hacer ahora” pic.twitter.com/iBCIEp4Fmp

— Carlos Sosa (@CarlosSosa_) September 24, 2023