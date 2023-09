El socialista Viondi propina tres cachetadas en la cara al alcalde Almeida durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

¡Acongojante!

Además de ineptos, proclives a la corrupción y entregados a golpistas y proetarras, estos del PSOE van de macarras.

A todos los niveles y en todas direcciones.

Cuando no es el bocazas Oscar Puente insultando a Feijóo desde la tribunal del Congreso, es Patxi López llamando ‘racista‘ a un reportero que le apretaba las clavijas y cuando no es el felón Sánchez es alguno de sus subalternos o diputados autonómicos.

Este 28 de septiembre de 2023 ha sido el turno del concejal socialista Daniel Viondi, que ha osado en el Pleno del Ayuntamiento darle tres cachetadas en la cara al alcalde Almeida.

El alcalde, tranquilo pero firme, lo explica: “Me ha tocado la cara tres veces en tono amenazante. Es un violento. Ya amenazó a un diputado con que le iba a arrancar la cabeza”.

«Se ha producido un hecho que nunca se había producido en este Pleno y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi la cara tres veces».

Ha sido el presidente del pleno, Borja Fanjul (PP), el que ha pedido al edil socialista que abandone el hemiciclo tras tocar varias veces con la mano a Almeida durante el debate de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.

Son macarras en las Instituciones. Hermanas, hiperventilados progres, no os oigo!!! 🗑 pic.twitter.com/dzgIOF0kCX

Cuando Viondi ha bajado del atril tras su segundo turno de palabra en el debate de esta proposición, se ha acercado al asiento del alcalde y le ha dado varias palmadas en la cara, lo que ha llevado a Almeida a reprochar airadamente el gesto y a exigir a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que tome medidas en el asunto.

«Ya sabemos el perfil. El señor Viondi ya amenazó a un diputado con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara».