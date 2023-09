La dura sanción a la que se podrá enfrentar Patxi López por llamar “racista” a Vito Quiles

Paxti López podría recibir una dura sanción por tildar de “racista” a Vito Quiles.

Después de la segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del PSOE compareció ante los medios, donde atacó directamente a Vito Quiles cuando este iba a preguntarle acerca de la amnistía a los políticos catalanes.

Mientras que el comunicador buscaba conocer la opinión socialista sobre los pactos con los separatistas y golpistas catalanes, López optó por apostar por los ataques personales para evitar tener que responder a las preguntas incómodas sobre la amnistía o los acuerdos con Carles Puigdemont.

“A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española ganó a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas”, aseguró el portavoz del PSOE ante los medios de comunicación.

Es importante destacar que a través de sus redes sociales, Quiles ya adelantó que tomará medidas legales contra el socialista.

Pablo de Palacio, letrado de Palacio Lassaletta Abogados, explica a Periodista Digital que “Vito Quiles puede interponer una querella por presuntas injurias contra Patxi López al haberle llamado ‘racista’”.

Y matiza: “No obstante, al ser un delito perseguible sólo a instancia del ofendido, es decir, que si éste no denuncia no puede seguir adelante el proceso, primero tiene que instar un acto de conciliación previo”.

De Palacio explica que “si finalmente prospera la querella, y se demuestra que con las imputaciones de ‘racista’ se ha vulnerado gravemente el honor del periodista dado el temerario desprecio hacia la verdad, el socialista puede ser condenado a penas de multa de entre seis y catorce meses”.

“Es decir, lo importante para que prospere es que Vito Quiles le cite a un acto de conciliación previo que acabe sin acuerdo y que el comentario de Patxi López sea contrario a la verdad”, sentenció.

¿Por qué “racista?”

Patxi López hizo referencia a un supuesto tuit en el que Quiles adjuntó una foto del partido de clasificación entre Georgia y España, de clasificación para la Eurocopa de 2024, en la que aparecían Lamine Yamal, futbolista del Fútbol Club Barcelona que debutó recientemente con la absoluta tras obtener la nacionalidad española, celebrando uno de los goles junto con el futbolista del Athletic Club, Nico Williams.

“¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto”, era el mensaje que aparecía en el comentario que habría hecho el periodista. Posteriormente, desapareció de su perfil ese presunto comentario, aunque fueron varios los usuarios que lo captaron y difundieron. En ese partido de la selección, Yamal debutó con la absoluta, anotando el séptimo y último gol del equipo dirigido por Luis de la Fuente, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar con la Selección.