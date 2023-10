Muere Matthew Perry, el encantador Chandler Bing de ‘Friends’, ahogado en el jacuzzi de su propia casa

En el jacuzzi de su propia casa.

Ahogado.

Ha sido ha sido encontrado Matthew Perry.

Tenía 54 años.

Por lo visto se había ido temprano a hacer ejercicio y tras una intensa una ronda de pickleball, volvió a su domicilio en Los Angeles.

Mandó a su asistente a hacer un recado y cuando esté regresó, aproximadamente 2 horas después, descubrió el espanto.

Al ver que que Matthew no respondía… y llamó al 911.

No se encontraron drogas en el lugar.

Se habla de ‘paro cardiáco’.

El final de “Friends”.

Chandler cerrando la serie con el último diálogo.

Matthew Perry diciéndoles que todo estará bien mientras los demás lloran y se abrazan ante la despedida.

Pareciera ser este momento.

De ahora en adelante esta escena va a doler un poquito más. pic.twitter.com/dAf1QvXToB — Anahí con H (@justanahi) October 29, 2023

Matthew Perry, mundialmente famoso por su papel como ‘Chandler Bing‘ en ‘Friends‘, la exitosa comedia de los 90, que duró 10 temporadas, intervino en 234 episodios.

Su personaje era uno de los favoritos de los espectadores, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por gente de todo el mundo.

Había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge», «Sydney», «Beverly Hills, 90210», «Home Free», «Ally McBeal», «The West Wing», «Scrubs», «Studio 60 on the Sunset Strip», «Go On», » La extraña pareja’ y más.

También había actuado en un puñado de películas memorables (principalmente comedia)… como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ’17 Again’, ‘Getting In’. ,‘ y muchos otros. Ha estado fuera de escena más recientemente… sin haber actuado desde una miniserie de televisión en 2017.

Si bien su personaje en pantalla era afable y optimista, Matthew sufrió mucho detrás de escena, en particular, por su adicción a las drogas y al alcohol… a los analgésicos, específicamente.

Matthew Perry nos dio lo mejor de el en Friends, nos lleno el alma y la vida de felicidad. Los fans tenemos el corazón roto. I’LL BE THERE FOR YOU ❤️ pic.twitter.com/eno0QhxeCa — Paula (@TribbianiPaula) October 29, 2023

Fue adicto al Vicodin durante años, incluso mientras estaba en ‘Friends‘, y había estado entrando y saliendo de rehabilitación.

En 2019, cayó en coma durante varias semanas después de que el colon le explotara por el abuso de opioides, lo que lo dejó al borde de la muerte.

Sufría también tremendos problemas con el peso y podía saltar de más de 100 kilos a 70.

No se me ocurre mejor homenaje a Matthew Perry que su mítica frase de presentación como Chandler en Friends. pic.twitter.com/4O1cVzFdhC — Javier Durán (@tortondo) October 29, 2023

UN PERSONAJE ATORMENTADO

Matthew Perry era hijo de Suzanne Marie Morrison, una periodista canadiense, y John Bennett Perry, un actor y modelo estadOunidense.

Destacó por su talento y no sólo en ‘Friends‘.

Entre las obras más destacadas de Matthew se encuentran películas como «Fools Rush In», «The Whole Nine Yards» y «17 Again».

También ha protagonizó series de televisión como «Studio 60 on the Sunset Strip« y «The Odd Couple«.

A pesar de su éxito en la pantalla, Matthew, lucho contra sus propios demonios: alcohol y drogas.