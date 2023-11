El Ejército de Israel descubre en el Hospital Al-Shifa la entrada a los túneles de los terroristas de Hamás

Las comandos israelíes han descubierto la entrada a la red de túneles escondido por los terroristas de Hamás, bajo del complejo hospitalario Al Shifa y lo que parece ser uno de sus principales centros subterraneos de operaciones en la ciudad de Gaza.

Tras una búsqueda minucioso y mucho interrogatorio a fanáticos capturados, el Ejército judío ha localizado bajo el complejo se descubrió una escalera, que conduce a un túnel terrorista de 55 metros de largo, que discurre a 10 metros de profundidad.

El pozo del túnel está equipado con varias medidas de defensa, incluida una puerta a prueba de explosiones y un orificio para disparar.

«Es el sistema utilizado por la organización terrorista Hamás para impedir que las fuerzas israelíes entren a los centros de mando y a los activos subterráneos de estos asesinos».

El pozo del túnel fue descubierto debajo de un cobertizo cerca del hospital, junto a una camioneta con trampas explosivas cargada con armas como misiles antitanques, explosivos y rifles AK-47.

Drone footage from a tunnel leading into Al Shifa brings further evidence of how Al Shifa is used as a Hamas-ISIS stronghold. #Hamas_is_ISIS #StandWithIsrael pic.twitter.com/o53DEuG8Nw

Las FDI y el Shin Bet han publicado imágenes del 7 de octubre de 2023, que muestran a terroristas de Hamás llevando por la fuerza a dos rehenes, ciudadanos nepalíes y tailandeses, secuestrados horas antes en Israel.

Los vídeos de las cámaras de seguridad del Hospital Al-Shifa en Gaza muestran también vehículos militares judíos, robados por los palestinos durante la masacre.

Según las FDI, esto prueba que Hamás utilizó el hospital Shifa el día de la masacre como infraestructura terrorista.

«Estos hallazgos se unen a las pruebas que mostramos anteriormente, que demuestran que la organización terrorista Hamás utiliza constante y sistemáticamente los terrenos del hospital como base para sus operaciones terroristas», afirma el portavoz de las FDI, general Daniel Hagari.

En las imágenes del hospital el día de la masacre, el 7 de octubre de 2023, entre las 10:42 y las 11:01 a.m., se ve a rehenes secuestrados en territorio israelí rodeados por terroristas armados.

Uno de los cautivos está herido y lo llevan en una cama de hospital, el otro camina.

Los rehenes, un civil nepalí y un civil tailandés, que figuran en la documentación, son conocidos y se ha transmitido información sobre el tema a las autoridades pertinentes.

The narrative is that Palestinians and Hamas are two different mindsets. Here are Palestinians reacting to Hamas terrorists carrying the trophy bodies of raped and murdered Israeli women through their enclave. pic.twitter.com/c4F6C9LtwP

— James Woods (@RealJamesWoods) November 19, 2023