La tregua de 4 días entre Israel y los terroristas de Hamas parece estar funcionando

La tregua de 4 días entre Israel y los terroristas de Hamas parece estar afianzándose.

A 7 a.m. hora local de este viernes 24 de noviembre de 2023, han cesado los combates.

Se espera que Hamás libere alrededor de las cuatro de la tarde de este viernes a trece mujeres y niños judíos, parte de los 230 rehenes que secuestró durante la matanza del 7-O.

Un funcionario israelí ha aclarado que un total de 39 prisioneros palestinos, todos acusados de terrorismo pero ninguno con asesinatos en su historial, también serán liberados este viernes como parte del acuerdo.

Serán ‘soltados’ en Cisjordania y Jerusalén.

Sobre el papel, el ‘intercambio’ seguirá durante cuatro días, en los que deben ser liberados 50 rehenes judíos.

Los restantes prisioneros palestinos, hasta llegar a 150, también serán liberados en oleadas.

El Ministro de Defensa de Israel ha prometido continuar la lucha «enérgicamente» después de la breve tregua, diciendo que espera al menos dos meses más de batalla.

Israel bombardeó intensamente sitios en Gaza el jueves y minutos antes de la entrada en vigor de la tregua, eliminó a algunos terroristas que intetaban posicionarse para atacar a sus soldados.

.@BBCNews admitting that it was wrong to question Israel’s claims about Hamas tunnels under Shifa hospital 👇pic.twitter.com/hBLMJ5hBwG

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 23, 2023