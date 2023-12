Guerra en Gaza: Son ya 61 los periodistas muertos; 54 palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses

Son cifras que hay que coger con pinzas, porque resulta evidente que algunos se hacían pasar por gente de Prensa sin serlo y a eso se suma, como es habitual en todo conflicto, que la verdad y la propaganda se mezclan, pero los datos impresionan.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó a última hora de este 1 de diciembre de 2024 que, desde el estallido de la guerra en Gaza provocada por la bestial matanza perpetrada el 7-O por los terroristas de Hamas en el sur de Israel, al menos 61 periodistas y trabajadores de los medios han muerto violentamente: 54 de ellos palestinos, cuatro israelíes y tres ciudadanos libaneses.

Israel ha reanudado con ferocidad la batalla contra los terroristas de Hamas, pero todo indica que se sigue negociando a través de mediadores sobre la posible liberación de rehenes, lo que provocaría otra pausa ‘temporal‘ en las hostilidades.

Las Fuerzas de Defensa de Israel “reanudaron las operaciones de combate” poco después de la medianoche del viernes, tras violar Hamás el alto el fuego, al disparar cohetes hacia territorio israelí.

„The genozide in the Gaza strip must stop! Another brave Hamas freedom fighter on its way to his funeral carried by his comrades is nearly hit a second time, while an air raid alarm sounds off!!!“

It’s a true miracle! The trumpets of Jericho maybe?

[Watch till end!😂#satire] pic.twitter.com/0ofWEU5m04

— AlphaLimaEchoXray (@Selbstdenker75) November 30, 2023