Carlos Herrera golpea en la boca al ‘adanista’ Pedro Sánchez por su alucinado discurso contra Israel

Pedro Sánchez vuelve a poner a España en el escaparate internacional del despropósito.

Viajar al país que ha sufrido, de golpe y porrazo, más de 1.500 muertos por la acción terrorista de Hamás y que sea el propio grupo de asesinos quienes acaben aplaudiendo el discurso del presidente español indica que hay algo que no funciona.

Carlos Herrera, este 27 de noviembre de 2023, dejó claro que el inquilino de La Moncloa no es una persona muy de fiar y se espera lo peor con el inicio de la cumbre Euromediterránea en la que se abordará la guerra en Oriente Próximo.

En su editorial en ‘Herrera en COPE’ pone de vuelta y media al socialista:

El comunicador fue tajante a la hora de acreditar que Pedro Sánchez estuvo errado en su mensaje después de haber recibido las lisonjas de Hamás:

Viajar a un país al que el terrorismo le ha provocado más de 1500 muertes y de un golpe soltar un discurso y que te aplaudan los terroristas, hombre, es que algo has hecho mal. Ya que le admiran tanto, pues hombre, podía haber pedido en el acto del trampantojo, en ese mitin de compensación que le organizaron en su partido, podía haber pedido la liberación de los rehenes o algo parecido, pero él prefiere hacerse la ilusión de que es un líder izquierdista que va por libre en el mundo y que es el héroe de algunos. Sí que lo es de los de Hamás, por ejemplo.

Herrera sugirió a Sánchez que ahora le falta ir a donde están los de Hamás y tener el mismo arrojo que tuvo con el mandatario israelí para decirle lo mismo a la cara a los terroristas:

¿Por qué crítica lo de Hamás, pero también lo de Israel? Donde te falta algo para ser realmente ecuánime, es irte a donde están los de Hamás y decirles las cosas como se las dijiste a Netanyahu, pero eso no ha pasado. Estamos esperando que el Gobierno salga al paso para poner distancia con el comunicado de Hamás. Los terroristas que mataron bebés, violaron mujeres, decapitaron ancianos, se hayan declarado fans de Pedro Sánchez y no ha salido nadie del gobierno a decirle a Hamás: perdonad, pero no queremos vuestro apoyo.