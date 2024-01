Trump gana arrolladoramente las primarias republicanas en Iowa

Empezó la carrera de verdad hacia la Casa Blanca.

Y en una votación marcada por temperaturas gélidas, Donald Trump se ha impuesto por una amplia ventaja en las primarias republicanas del estado de Iowa.

En la elección de este lunes, 16 de enero de 2024, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha quedado en segundo lugar, mientras que la exembajadora ante la ONU Nikki Haley; ha terminado tercera.

El cuarto candidato, el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, anuncia que se retira de la carrera por la candidatura presidencial y endosa a Trump.

Al tiempo que intentó impulsar la unión del Partido Republicano: “Sería muy bonito si pudiéramos unirnos y solucionar los problemas del mundo».

«Va a suceder pronto«, añadió entre aplausos.

Not only did Vivek drop out, but he also fully endorses Donald Trump.

It's time to take back our country.pic.twitter.com/q6zj1FTDLa

— Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) January 16, 2024