Polémica pero heroica remontada del Real Madrid ante el Almería (3-2)

Divertido de verdad, pero tremendo.

Y muy polémico el triunfo que permite al Real Madrid, tras una remontada heroica, ponerse líder en solitario de la Liga.

El tanto definitivo, el de la explosión de júblilo en el Estado Satiago Bernabeú, llegó casi en el minuto 100 y fue obra de una corajudo Carvajal.

No ha sido un buen partido de los madridistas.

De hecho, comenzó el encuentro con ‘cagada‘ y a los 40 segundos, marcaba el Almería confirmando el atolondramiento defensivo que sufre el cuadro de Ancelotti.

Todo en un santiamén: Error infantil de Nacho a la hora de circular la pelota desde atrás, robó del rival, Carvajal fuera de sitio y Ramazani bate a Kepa con un disparo al primer palo.

Imprecisiones, nerviosismo, pérdida de balones y la hinchada del Bernabéu, cabreada como una mona, pitando al equipo de casa en el minuto 23 del primer tiempo.

De pena, porque el 0-2, en los minutos finales del primer acto, fue más de lo mismo.

Otra pifia de Nacho y Edgar, que seguramente no volverá a marcar un golazo similar en toda su carrera, enganchó una pelota con la zurda desde la frontal que se coló por toda la escuadra.

🗣️ Ancelotti: "Entiendo perfectamente el enfado y la queja de Almería. Han sido decisiones revisadas por el VAR. Creo que han sido tres decisiones bastante claras".pic.twitter.com/1IaUl6bRgR — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 21, 2024



En el descanso, Ancelotti quitó de una tacada a Nacho, Mendy y Rodrygo, para meter a Fran, Brahim y Joselu.

Y el Real Madrid no solo cambió de jugadores, también de actitud.

DON DANIEL CARVAJAL, MI CAPITÁN 🤍🤍🤍https://t.co/qqRVkO2cKA — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 21, 2024

Joselu, peleón, hizo de delantero centro a la antigua y sacó un penalti, una mano en el area pequeña señalada por el VAR.

La pena máxima se la pidió Bellingham y el inglés marcó el 1-2.

Y a partir de ahí, con los blancos volcados, el VAR fue el protagonista.

Hernández Hernández, desde el monitor en Las Rozas, llamó al orden a su colega para anular un gol del Almería por una clara falta sobre Bellingham y, poco después, para validar un gol de Vinicius, que el árbitro de campo había anulado por una supuesta mano.

Todas jugadas decisivas y -en nuestra opinión- bien arbitradas gracias al monitor.

El 2-2 dejaba al Real Madrid a un paso de obrar una remontada épica.

Que llegó casi en el minuto 100, porque Hernández Maeso dio 11 minutos -que en realidad fueron 13- de añadido.

Carvajal, en una aparición relámpago por el segundo palo tras una dejada de Bellingham, marcó el 3-2 definitivo con un remate en el que se jugó el físico contra el poste.

ESTO ES EL REAL MADRID 🤍https://t.co/fVHIZsQbqZ — Danik (@DanikRM_) January 21, 2024

Ficha técnica

Real Madrid 3: Kepa, Carvajal, Nacho (Fran García 46’), Rudiger, Mendy (Joselu 46’), Tchouaméni, Valverde (Ceballos 70’), Kroos, Bellingham, Rodrygo (Brahim 46’) y Vinicius

Kepa, Carvajal, Nacho (Fran García 46’), Rudiger, Mendy (Joselu 46’), Tchouaméni, Valverde (Ceballos 70’), Kroos, Bellingham, Rodrygo (Brahim 46’) y Vinicius Almería 2: Maximiano; Pubill, Kaiky, Chumi, Akieke; Lopy, Edgar, Robertone; Arribas (Lázaro 77’), Marezi y Ramazani (Embarba 76’)

Maximiano; Pubill, Kaiky, Chumi, Akieke; Lopy, Edgar, Robertone; Arribas (Lázaro 77’), Marezi y Ramazani (Embarba 76’) Goles: 0-1 Ramazani (1’), 0-2 Edgar (43’), 1-2 Bellingham (56’), 2-2 Vinicius (69’), 3-2 Carvajal (98’)

0-1 Ramazani (1’), 0-2 Edgar (43’), 1-2 Bellingham (56’), 2-2 Vinicius (69’), 3-2 Carvajal (98’) Árbitro: Hernández Maeso. Amonestó a Ramazani, Camavinga. Expulsó a Garitano

Hernández Maeso. Amonestó a Ramazani, Camavinga. Expulsó a Garitano Estadio: Santiago Bernabéu.

LAS TRES CONVERSACIONES DEL VAR

El penalti por mano de Kaiky

La primera acción polémica llegó a los 54 minutos. Un centro lateral acabó impactando en la extremidad de Kaiky, en posición antinatural, extendida y que cortó un balón.

Antes, eso sí, pudo haber falta de Rudiger sobre Edgar por apoyarse en él en el momento del salto o falta del propio Joselu sobre el infractor por un leve contacto en la disputa de pelota.

Hernández Maeso no vio nada en directo y señaló penalti por mano tras verla en la pantalla.

Hernández Hernández se dirige a Hernández Maeso: «Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería».

«De acuerdo, voy a verla», respondió.

El del VAR pidió que se pusiera la jugada en cámara ultra lenta. Mientras, se escuchaba de fondo un «es falta», que no está del todo claro de quién proviene. Hernández Hernández insiste en ponerla en cámara lenta y luego le pone otra toma inversa.

«Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores».

Y no presiona: «Ahora es tuya la acción, tú decides».

Hernández Maeso lo tiene claro: «Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta».

En ningún momento hablan de las posibles faltas ni de Joselu ni de Rudiger.

Gol anulado al Almería por falta previa de Lopy

Solo siete minutos después, en el 61′, Lopy y Bellingham pugnaron por un balón en el centro del campo y el jugador del Almería dio un manotazo al inglés, a un metro de la posición de Hernández Maeso.

Cedió a Ramazani, que asistió a Arribas, autor del que era en ese momento el 1-3.

El colegiado, que había decidido no señalar infracción pese a verla de cerca, corrigió su decisión en el monitor e indicó también amarilla para el mencionado Lopy.

Hernández Hernández consideró que se había equivocado: «Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Vete a la de cortos. Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás. venga ponle un loop».

Mientras, Hernández Maeso continuaba en silencio, escuchando a su compañero. Entonces le pide que la ponga en dinámica, la misma acción que él mismo había visto a un metro.

Otro punto clave es si la jugada del gol se consideraba una acción nueva.

Hernández Hernández apunta desde arriba: «Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí».

Efectivamente, la jugada es inmediata. Hernández Maeso entonces establece: «Sí, efectivamente es el inicio de la app (fase de ataque).

Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6, el jugador del Almería».

Gol concedido a Vinicius tras anularlo por mano

Pasaron once minutos entre la primera revisión del VAR y la tercera.

En esta última ocasión, Tchouameni puso un balón al área y Vinicius lo remató en semifallo con el hombro, el deltoides o el brazo, sin existir una repetición que claramente mostrara con qué introduce el balón en la portería. Hernández Maeso pita mano en primera instancia y es corregido por el árbitro de VAR, Hernández Hernández.

En el monitor, el colegiado principal parece tener claro que no hay infracción del brasileño.

«Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto», comienza Hernández Hernández.

«Le da en el hombre derecho, ahí la tienes».

Hernández Maeso pide el punto de contacto y el del VAR le vuelve a matizar: «Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque».

Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: «Para mí falta en ataque no hay».

Le responden: «Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más».

El colegiado lo tiene claro: «Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta».

Llamativo, ya que en la acción del penalti, con una posible falta mucho más comentada, ni siquiera se comentó entre los dos protagonistas arbitrales.