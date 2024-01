Javier Chicote y Alfonso Serrano apabullan a un ‘escocido’ Baldoví por criticar la F1 en Madrid

Histórico.

Madrid acogerá el Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar desde 2026 hasta 2035. La mayor competición de automovilismo regresa a la capital más de cuarenta años después.

Este hito generará 8.000 puestos de trabajo, lo que tendrá una repercusión del 0,2% del PIB de la Comunidad de Madrid y la asistencia de 120.000 visitantes.

Un gran premio que tanto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, han celebrado.

Sin embargo, esta noticia no ha sentado igual de bien a la izquierda. El debate se trasladó al plató de ‘Todo es mentira’ este 23 de enero de 2024. Joan Baldoví (Compromís) intervino para lanzar una amarga crítica a esta noticia y, de paso, arremeter contra el Partido Popular.

“Spoiler: sale mal, l o acaban pagando todos. Estoy escuchando las declaraciones de Ayuso y otros dirigentes y es lo que escuchábamos nosotros en 2007 ‘no va a costar ni un duro a los valencianos, se financiará con las empresas privadas’, al final tuvimos que rescatar con el dinero de todos los valencianos a esa empresa privada que era la encargada de organizar todos los circuitos. Me suena a película que ya hemos visto, ojalá a los madrileños no les cueste lo que nos costó”.

Y el exdiputado valenciano continuó poniendo en cuestión la gestión de los ‘populares’:

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, explicó cómo la gestión de Madrid permitía llevar a cabo este proyecto que no contará con dinero público pero sí con inversiones privadas.

“Tenemos que estar contentos todos los madrileños, salvo la gente de izquierdas que no les gusta, es bueno para Madrid y bueno para España. Estamos hablando de una colaboración en la que la Comunidad de Madrid hace con el ayuntamiento, pero a diferencia de otros lugares, IFEMA se autogestiona con la Cámara de Comercio de Madrid y no hay dinero público, es a través de inversores privados. Hay algunos que cuando es positivo para Madrid, no se alegran, cuando es algo bueno para Madrid no es bueno para la izquierda.